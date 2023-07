L’ex Juventus rivela: “De Laurentiis non mi è mai stato simpatico”

Intervistato dalla stampa, un ex giocatore della Juventus ha parlato del Napoli e del suo presidente

“Non ho mai nutrito simpatie per Aurelio De Laurentiis, ma devo ammettere che non ha sbagliato nulla fino ad ora”, così Marco Tardelli.

Laureatosi Campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 1982, Marco Tardelli è stato intervistato ai microfoni di Libero. L’ex centrocampista bianconero ha espresso un giudizio in merito agli azzurri e ha delineato le sue antipatie verso il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Tardelli duro contro il presidente

Tanti sono i temi trattati dall’ex calciatore ma quando gli è stato chiesto di esprimere un giudizio in merito sugli azzurri, le sue parole non sono state dolci. “Il presidente del Napoli ama stare davanti a tutti e fare il protagonista – spiega Tardelli – alcune volte però dimentica che il Napoli è dei napoletani. Devo ammettere che non ha sbagliato nulla, così come Spalletti che è andato via. Rivincere è più difficile che vincere”.

Tardelli, ai microfoni di Libero, si mostra anche piuttosto scettico sul cambio allenatore. “De Laurentiis ha cambiato allenatore e tecnico, saprà ripetersi?” Tra gli altri temi trattati, l’ex centrocampista della Juventus, ha parlato anche riguardo il caso più “scottante” degli ultimi giorni ossia la rottura tra Lukaku e l’Inter.

“Non mi ha stupito per nulla – spiega Tardelli – Non commettiamo l’errore di meravigliarci di queste cose. Oggi il calciatore è nelle mani di un agente che fa il bello e il cattivo tempo. Dominano soltanto i soldi. Non scandalizziamoci, così va il mondo nel 2023″.