L’ex Juve per l’attacco: il Napoli prepara il colpo

Il Napoli, per rafforzare la rosa di Garcia, ha messo nel mirino un ex Juventus: la trattativa può decollare a breve

Riflette il Napoli, in vista delle prossime mosse di mercato. Il club, al momento, ritiene prioritario soltanto l’ingaggio di un difensore capace di raccogliere al meglio il testimone lasciato da Kim Min-jae, ad un passo ormai dal Bayern Monaco. Ulteriori colpi andranno poi in scena nel caso in cui qualche componente dell’attuale rosa dovesse decidere di salutare la compagnia: due, in particolare, gli attaccanti che hanno un futuro tutto da scrivere.

Il primo risponde al nome di Hirving Lozano, da diverse settimane impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I contatti sono stati numerosi, ma finora non hanno consentito alle parti di avvicinarsi alla fumata bianca. L’attuale distanza è motivata dal fatto che la dirigenza, nell’ambito del piano di contenimento dei costi ed abbattimento del monte-ingaggi, ha messo sul piatto una proposta comprendente cifre più basse rispetto a quelle percepite dal messicano (4.5 milioni).

La trattativa è quindi finito su un binario morto, con l’esterno che intanto ha ricevuto diverse offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Avances per ora destinate a non concretizzarsi, visto che Lozano preferirebbe invece trasferirsi in Premier League. In bilico anche la posizione di Matteo Politano, seguito dalla Lazio che spera di regalarlo a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione alla Champions League 2023/24. Entrambi possono partire e a confermarlo è il fatto che i Campioni d’Italia si sono attivati al fine di individuare alcuni loro sostituti.

Napoli, nel mirino è finito l’ex Juventus

Il Napoli si è iscritto alla corsa riguardante Adama Traoré, svincolatosi dal Wolverhampton e pronto a mettersi alla prova in un altro campionato. Nel mirino c’è poi Riccardo Orsolini, in scadenza tra un anno e non del tutto sicuro di continuare a giocare nel Bologna. Da registrare poi, come riportato da ‘Il Mattino’, l’interesse nei confronti di Federico Bernardeschi intenzionato a mettersi alle spalle quanto prima l’esperienza al Toronto.

Sbarcato nella Mls il 15 luglio 2022, l’ex Juventus dopo un buon inizio ha faticato ad imporsi al punto da entrare più volte in contrasto con il club e l’ambiente. Appena 3 i gol realizzati in 21 apparizioni: un bilancio negativo, che ha ulteriormente avvicinato il divorzio. I canadesi, pur di mandarlo via, si sono detti addirittura disponibili a pagare la quota più consistente del suo ingaggio e da alcuni giorni sono in contatto con il Bologna. Il Napoli ci pensa. Il blitz può scattare da un momento all’altro.