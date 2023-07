Inaspettato al ritiro del Napoli, non solo i calciatori presenti: a Dimaro c’è anche lui

Da pochi giorni in ritiro a Dimaro, oggi sui campi di allenamento non erano presenti solo i calciatori

Doppio turno di allenamento per i Campioni d’Italia in ritiro a Dimaro-Folgarida. Nella sessione pomeridiana è arrivato anche Giuseppe Pompilio, collaboratore dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Pompilio ha chiacchierato con la dirigenza partenopea sopratutto sui calciatori in entrata e in uscita dal Napoli

Il punto sul mercato

Incontratosi a Dimaro, durante la sessione pomeridiana di allenamento, Pompilio ha avuto un confronto con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, con il nuovo direttore Mauro Meluso e con Antonio Sincropi. Immancabile il punto sul mercato dove urge un rinforzo in difesa dopo il passaggio di Kim al Bayern Monaco.

Il coreano verrà ufficializzato a giorni dai bavaresi e alla dirigenza partenopea serve subito ricoprire la falla lasciata dall’ormai ex centrale. Lo ha chiesto anche Rudi Garcia che vorrebbe il nuovo difensore al più presto in modo che si adatti al gioco della squadra da subito.