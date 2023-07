Il Napoli studia un’altra operazione alla Caprile: occhi sulla stella della Nazionale U20

Il Napoli del futuro prende forma, la nuova linea guida della dirigenza: si punta a calciatori giovani, forti ed italiani

Con il ritorno ufficiale di Gollini in azzurro, arrivato a Dimaro nella giornata di ieri, il Napoli avrebbe chiuso la situazione legata alla porta della prossima stagione. Tuttavia, gli azzurri stanno per chiudere per il portiere del futuro: Elia Caprile. L’estremo difensore classe 2001, quest’anno grande protagonista col Bari arrivato sino alla finale play off di Serie B, sarà acquistato dal Napoli a titolo definitivo e poi girato in prestito all’Empoli per sostituire Vicario.

Un’altra trattativa alla Caprile: sarà acquistato dal Napoli e poi girato in prestito!

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe intenzione di portare avanti una nuova trattativa del genere, stavolta con la Spal, per Matteo Prati.

La stella della Nazionale U20 finalista mondiale quest’estate, è valutato dalla Spal 10 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dal Napoli, che proverà ad abbassare le richieste del club ferrarese. In ogni caso il piano degli azzurri è il seguente: prenderlo dalla Spal a titolo definitivo per poi girarlo al Bari in prestito, un’affare in famiglia che servirà al calciatore per acquisire maggiore esperienza.