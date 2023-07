Delirio azzurro a Ghivizzano: cori meravigliosi per Di Lorenzo – VIDEO

A Ghivizzano, in provincia di Lucca, tanti tifosi del Napoli sono accorsi per rendere omaggio al capitano Giovanni Di Lorenzo, che nelle prossime ore raggiungerà il ritiro di Dimaro.

Grande serata a Ghivizzano, comune della provincia di Lucca, dove è andata in scena la festa per il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Il numero 22 azzurro è atteso nei prossimi giorni nel ritiro di Dimaro, in Val di Sole, per conoscere in prima persona il nuovo tecnico Rudi Garcia, che ha già avuto modo di conoscere telefonicamente in queste settimane.

Intanto, però, nella cittadina toscana dilaga l’entusiasmo per il capitano dei partenopei, che nel corso della serata ha avuto delle parole speciali anche per la sua famiglia.

Che cori per il capitano del Napoli: il video

Una folla azzurra letteralmente scatenata quella che ha reso omaggio a Di Lorenzo, nella serata guidata dalla musica dello speaker dello stadio Diego Armando Maradona, Daniele Decibel Bellini.

Come testimoniato dalle immagini che seguono, dai tanti tifosi accorsi a Ghivizzano partono dei cori davvero speciali, a dimostrazione di come l’entusiasmo sia ancora netto nella piazza azzurra dopo la vittoria dello Scudetto.