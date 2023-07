Cessione last minute: il Napoli prepara l’addio per agosto

Calciomercato Napoli, gli azzurri sono pronti alla cessione all’ultimo minuto: preparano l’addio a fine agosto

Il Napoli ha ufficialmente iniziato il suo nuovo corso con l’inizio del primo dei due ritiri pre-stagionali, quello di Dimaro Folgarida in Trentino Alto Adige. Gli azzurri, freschi vincitori di uno scudetto storico dopo 33 anni di attesa, hanno subìto una rivoluzione in alcuni dei ruoli principali della squadra azzurra. Hanno lasciato il Napoli due degli “architetti” dello Scudetto, ovvero il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’allenatore Luciano Spalletti.

Al loro posto è iniziato il nuovo ciclo azzurro sotto la guida dell’allenatore Rudi Garcia e del direttore sportivo Mauro Meluso che sono chiamati a ripetere, e se possibile migliorare, la scorsa stagione nonostante sia un’impresa davvero difficile. Sono attesi alcuni cambiamenti anche all’interno della rosa, senza troppe rivoluzioni. Di sicuro Kim Min Jae non vestirà più la maglia azzurra, come confermato anche da Rudi Garcia nella sua prima conferenza stampa dal ritiro del Napoli. Ci sono però altri nomi al centro del mercato e per un calciatore in particolare, il Napoli sta pensando alla cessione nel mese di agosto.

Saluta Napoli ad agosto: per Gaetano cessione last minute

Si tratta di Gianluca Gaetano, che difficilmente vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione, ma sarà girato in prestito in qualche squadra che gli possa garantire maggiore minutaggio per esprimere al meglio le proprie qualità. Il centrocampista azzurro, al momento, si sta riprendendo dall’infortunio occorso in occasione dell’ultima partita del campionato tra Napoli e Sampdoria.

Dopo la frattura al piede, ha dovuto sottoporsi ad un’operazione chirurgica e per questo motivo al momento sta attraversando il percorso di riabilitazione per ritornare in campo. Gaetano ha tanti estimatori in giro per l’Italia e dunque non dovrebbe essere difficile per lui trovare una nuova squadra in Serie A, ma è un discorso che sarà affrontato ad agosto inoltrato, quando le sue condizioni fisiche saranno nuovamente impeccabili.

Gianluca Gaetano nel corso dell’ultima stagione è rimasto a Napoli, festeggiando lo Scudetto da napoletano e da giocatore del Napoli, ma non è riuscito a trovare lo spazio che si augurava. Ha accumulato 12 presenze in tutte le competizioni, ma per un minutaggio totale di solo 161 minuti totali, praticamente meno di due partite complete. Nonostante il minutaggio irrisorio, è riuscito comunque a far registrare il suo primo gol in Serie A con la maglia del Napoli e lo ha fatto al Maradona contro l’Inter, non esattamente una sfida banale. Vedremo quale sarà il futuro di Gaetano, ma il Napoli è pronto a cederlo, in prestito, anche ad agosto inoltrato.