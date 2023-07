Calciomercato Napoli, blitz a Londra: affondo decisivo per il centrocampista!

Oggi è in programma il primo vertice di mercato della dirigenza del Napoli: individuato l’obiettivo principale per il centrocampo

Sono giorni di fondamentale importanza per il calciomercato del Napoli, dopo una prima fase relativamente tranquilla, visti anche i cambiamenti in dirigenza con l’addio di Giuntoli. Ora con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso può definitivamente cominciare la campagna acquisti del Napoli. Ieri, in ritiro a Dimaro, è arrivato il primo acquisto da campioni d’Italia: si tratta del ritorno di Pierluigi Gollini, il portiere ex Atalanta ha svolto le visite mediche e i test fisici con lo staff, ora potrà aggregarsi ai suoi compagni. Durante il vertice di mercato però uni dei temi più caldi, che sicuramente affronteranno Meluso, Micheli, Mantovani e De Laurentiiis è l’acquisto di un centrocampista.

Calciomercato Napoli, vertice di mercato a Dimaro: la dirigenza spinge forte per il centrocampista argentino

Nelle ultime ore sono insistenti le voci di un possibile interessamento del Napoli per Giovani Lo Celso, centrocampista argentino del Tottenham, quest’anno in prestito al Villareal. Come riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta di un vecchio pallino degli azzurri, che lo avevano inseguito già qualche estate fa.

Il Tottenham ha deciso di cederlo, al momento l’unico ostacolo per la buona riuscita della trattativa è la formula. Il Napoli vuole un’operazione stile Ndombele e avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto. In ogni caso si attendono ulteriori sviluppi della trattativa nei prossimi giorni.