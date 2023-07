Sostituto Kim, l’annuncio in diretta: “Il Napoli ha deciso”

In questi giorni i tifosi non attendono altro che scoprire quale sarà il difensore che andrà a sostituire Kim Min Jae, che attende solo l’ufficialità del suo passaggio in Bundesliga.

Lo ha chiarito il tecnico Rudi Garcia ieri e lo ha ribadito anche il nuovo direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso: Kim Min Jae, quanto prima, sarà ufficializzato dal Bayern Monaco. Il club di Bundesliga ha deciso di puntare sul centrale sud-coreano per costruire una delle coppie difensive più forti, sulla carta, insieme all’ex Juventus Matthjis de Ligt. Al Napoli andrà l’importo dell’intera clausola rescissoria, che ammonta a una cifra pari a 50 milioni di euro.

A questo punto, il club azzurro è chiamato a fare sul serio per assicurarsi dal mercato un valido sostituto: diversi sono i nomi che sono vociferati nelle ultime ore e i rumors, come ormai di consueto in questa fase della stagione, si susseguono sempre di più. La piazza si aspetta che la dirigenza viri su un profilo che possa far rimpiangere il meno possibile un calciatore che è stato capace di portare a casa il titolo individuale di miglior difensore della Serie A 2022-23. A tal riguardo, il giornalista Carlo Alvino ha cercato di fare chiarezza circa le strategie del club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Colpo in difesa: Alvino si espone

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Ne Parliamo da Dimaro’, in onda sull’emittente campana Canale 8 dal ritiro in Val di Sole.

“Il Napoli sa da tempo che Kim Min Jae non sarà più il difensore centrale di questa squadra e da tempo ha individuato chi deve prendere il posto del coreano”, ha rivelato a tal riguardo Alvino, spiegando come le idee sono ben chiare in casa azzurra. “Come successo nelle ultime settimane, c’è uno stretto riserbo sulle manovre azzurre, c’è oggi un vero e proprio muro di Berlino”, ha poi aggiunto, confermando la volontà di lavorare sotto traccia.

A tal riguardo, il direttore sportivo Mauro Meluso nel corso della conferenza stampa di presentazione odierna ha dichiarato: “Da lunedì (domani ndr) inizieremo a fare riunioni con il presidente Aurelio De Laurentiis e non solo. Certamente lui non è stato con le mani in mano prima del mio arrivo, e Micheli e Chiavelli sono andati avanti col lavoro”. Parole che in qualche modo possono far tranquillizzare i tifosi, che intanto però sono consapevoli di aver perso un grande difensore che comunque sarà difficile da sostituire.