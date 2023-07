Sessantacinque milioni dall’Arabia: il Napoli ne perde due

L’Arabia Saudita continua con le sue spese pazze sul mercato, rappresentando così un pericolo anche per il Napoli, che a sua volta vuole fare di tutto per blindare i propri big

Se il calciomercato del Napoli è praticamente entrato nel vivo in questi giorni, dopo l’annuncio come nuovo direttore sportivo dell’ex Spezia Mauro Meluso, lo stesso non si può dire per il calciomercato d’Arabia. Grandi protagonisti di questa sessione estiva di mercato, i club sauditi continuano la propria campagna di rafforzamento, sconvolgendo praticamente le dinamiche delle big del calcio europeo. Tra di esse, c’è sicuramente anche il Napoli Campione d’Italia: il rendimento super della squadra partenopea mette i big sotto la lente d’ingrandimento anche dell’Arabia.

L’obiettivo dichiarato da parte del presidente Aurelio De Laurentiis è quello di blindare i pilastri dell’organico a disposizione di mister Rudi Garcia, anche se offerte indecenti possono cambiare le carte in tavola. E a proposito di proposte irrinunciabili, certamente le società saudite ci hanno abituato anche a degli affari completamente a sorpresa. Proprio alcuni giocatori azzurri sono stati accostati al ricco mercato d’oriente: una tentazione forte sia per i calciatori, ma anche per la società stessa che ha la possibilità di incassare delle cifre davvero importanti da reinvestire poi sul mercato.

Doppio colpo verso l’Arabia: la notizia cambia tutto

È il caso di Piotr Zielinski, calciatore fortemente corteggiato dall’Arabia in queste ore, per il quale è pronta un’offerta da 25 milioni di euro. Ma non è tutto perché un club saudita potrebbe cambiare tutte le strategie del club partenopeo, fiondandosi sull’obiettivo dei partenopei Moussa Diaby.

Secondo quanto riportato dal giornalista francese Santi Aouna di footmercato.com, l’Al Nassr (squadra, tra gli altri, di Cristiano Ronaldo ndr) è sulle tracce dell’esterno. Quest’ultimo è stato uno dei nomi accostati alla squadra azzurra, visto che il club è alla ricerca di un calciatore in quel ruolo considerato che almeno uno tra Matteo Politano e Hirving Lozano potrebbe partire.

Nel dettaglio, il club dell’Arabia Saudita vuole fare una prima proposta compresa tra i 35 e 40 milioni di euro al Bayer Leverkusen, società che ne detiene il cartellino. Oltre al Napoli, su di lui c’è l’interesse anche dell’Aston Villa: il mercato della Premier League ha sempre il suo fascino, ma è chiaro che le cifre che circolano in Arabia possono cambiare in qualche modo la geografia del calcio e del mercato. Il Napoli, che intanto vuole accelerare sul mercato per assicurarsi una squadra più che competitiva, è avvisato: per Diaby c’è anche l’ostacolo dell’Al-Nassr, che non ha certamente problemi ad assecondare le richieste economiche di club e calciatore.