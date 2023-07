Nuovo prestito: il Napoli è pronto a dare l’ok

Il Napoli in questi giorni è al lavoro per definire una cessione: la partenza è scontata, il tecnico Garcia ha dato il via libera

Primi colpi in entrata per il Napoli. I Campioni d’Italia, in seguito al meeting andato in scena tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia, si sono messi al lavoro individuando alcuni elementi molto graditi dal tecnico. Per sostituire Kim Min-jae (ad un passo dal Bayern Monaco) il club ha messo nel mirino Max Kilman ma restano vive le piste che conducono a Robin Le Normand e Perr Schuurs. Nei radar c’è anche Davide Faraoni, il quale andrebbe a recitare il ruolo di alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Definiti, poi, una serie di divorzi.

Diversi i componenti della rosa destinati a partire. Uno di questi, ad esempio, risponde al nome di Alessandro Zanoli reduce dall’ottima stagione (almeno dal punto di vista personale) vissuta in prestito alla Sampdoria. Nella città della Lanterna il classe 2000 è riuscito ad imporsi nel ruolo di titolare, firmando due gol ed altrettanti assist in 22 presenze complessive. A breve farà rientro alla base ma la sua permanenza alla corte dell’allenatore francese è destinata a durare poco.

La società ha intenzione di cederlo ancora a titolo temporaneo, così da consentirgli di continuare a giocare con regolarità e maturare ulteriore esperienza. Per lui si è fatto avanti il Genoa, alla ricerca di giovani in rampa di lancio da regalare ad Alberto Gilardino. Addio temporaneo in vista pure per Alessio Zerbin, chiuso da Khvicha Kvaratskhelia ed impiegato con il contagocce da Luciano Spalletti nell’ultima edizione del campionato.

Napoli, ok alla cessione: giocherà in Serie A

L’ala sinistra, in particolare, ha messo a referto 10 apparizioni per un totale di 191 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Garcia avrà modo di conoscerlo meglio e visionarlo nel corso del ritiro estivo ma nel frattempo ha già dato il proprio assenso alla cessione del 24enne, intenzionato a mettersi alla prova in qualche squadra della Serie A dopo la positiva esperienza vissuta in B al Frosinone nel 2021/22.

Ma non finisce qua perché, salvo sorprese, i partenopei saluteranno altri due componenti dell’attuale rosa. Si tratta di Gianluca Gaetano ed Hirving Lozano. Il centrocampista piace all’Udinese mentre il messicano, impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, spera in una chiamata proveniente dalla Premier League. Da registrare, infine, il dietro-front di Piotr Zielinski che ha rifiutato la ricca proposta ricevuta dall’Al-Ahli. Possibile a questo punto la sua permanenza in città ma la Lazio non intende arrendersi. Il futuro del polacco è tutto da scrivere.