Napoli, cambia tutto per l’erede di Osimhen: novità a sorpresa

Il Napoli è in ritiro a Dimaro e si sta preparando per la prossima stagione, tra le numerose voci di calciomercato che circondano il club.

Il mercato del Napoli sta per infiammarsi. Tutto ruota, ovviamente, attorno alla cessione di Kim, che consentirà alle casse del club di riempirsi e di muoversi per cercare l’eventuale erede del coreano. Il difensore centrale non è l’unico ad aver attirato su di sé attenzioni dall’estero.

Victor Osimhen, dopo la straordinaria stagione giocata a Napoli culminata con il tricolore, ha ovviamente rubato l’attenzione dei principali top club europei. Per prime le inglesi, con Liverpool, Chelsea e Manchester United, rimaste folgorate dalle incredibile statistiche di quest’anno del bomber nigeriano. Ma il club che sembra di più fare sul serio per Victor è il PSG.

A Parigi infatti tiene banco la situazione legata a Kylian Mbappè. Il Nazionale francese, come ogni estate, è in bilico, strizzando gli occhi verso Madrid e il sogno Blancos. Per ora niente di fatto, anche perché si parlerebbe di cifre di un trasferimento record che farebbero impallidire qualsiasi altra operazione di mercato. Per quanto la situazione non si sia delineata ancora il PSG si sta guardando intorno per trovare un altro terminale offensivo da regalare a Luis Enrique.

Osimhen, la notizia a sorpresa sul sostituto

E qui entra in gioco Victor Osimhen, uno dei favoriti dai parigini per prendere il posto di Mbappè. Non è il solo ad essere in lista, anche Dusan Vlahovic è finito nel mirino del PSG, e anzi, al momento sembra il favorito. Poco probabile, quindi, che il nigeriano lasci Napoli, ma come è lecito che sia il club partenopeo è sull’attenti, e pronto ad ogni eventualità con una lista di sostituti.

Tra i nomi vagliati come eventuali sostituti di Victor Osimhen c’è anche quello di Beto Betuncal dell’Udinese. Un profilo apprezzato dal club che potrebbe essere ideale per prendere il posto del Nigeriano, vista anche l’esperienza già maturata in Serie A.

Stando a quanto riferito dall’edizione in edicola stamattina della Gazzetta dello Sport ci sarebbero importanti novità riguardanti il centravanti bianconero. Da oggi 16 luglio infatti la clausola che proteggeva Beto non esiste più, è decaduta. Non servirà quindi più pagare 35 milioni di euro nelle casse bianconere, sarà necessario trattare direttamente con i Pozzo. Che potrebbe quindi decidere anche di alzare ancora il prezzo.