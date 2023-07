Mossa dura della società su Lozano: cosa è successo

Il Napoli è a Dimaro. La squadra a disposizione di Rudi Garcia, tra le voci di mercato, si sta preparando per l’inizio della nuova stagione.

Gli uomini mercato azzurri sono a lavoro per allestire una rosa il più competitiva possibile per poter difendere il tricolore sul petto. In primis ci sono da risolvere alcune questioni spinose come quelle legate a Lozano e Zielinski.

Lozano, pugno duro della società

Il messicano potrebbe a sorpresa esser oggetto di una dura scelta da parte della società. Il futuro dell’ala messicana è ormai un rebus da mesi. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e potrebbe lasciare Napoli senza prolungamento.Ieri a Dimaro c’è stato un confronto con De Laurentiis che non ha di certo migliorato le cose.

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de La Repubblica infatti, ci sono poche se non pochissime possibilità di vederlo in campo in occasione nelle amichevoli del 20 e del 24 di luglio.