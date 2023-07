Mercato, intrigo Napoli-Udinese: la chiave per arrivare a Samardzic

Il Napoli è a Dimaro e gli uomini mercato azzurri stanno lavorando per completare la rosa a disposizione di Rudi Garcia.

Dopo Kim ci sono altri tesserati che potrebbero partire, come Gianluca Gaetano, indiziato numero uno a lasciare Napoli. Il classe 2000 potrebbe presto salutare per essere inserito come contropartita tecnica in qualche operazione di mercato.

Gaetano-Samardzic, si accende il mercato

Questo perché Gaetano piace all’Udinese, scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I bianconeri stanno aspettando che si delinei il futuro di Roberto Pereyra per poter continuare a muoversi sul mercato. Il club friulano partirà domani per il ritiro austriaco, dove i fari saranno puntati su Lazar Samardzic che in Serie A ha tanti estimatori.

In pole c’è proprio il Napoli che potrebbe quindi decidere di inserire Gaetano nella trattativa. Una trattativa che partirebbe da 25 milioni di euro per portare in Friuli il jolly offensivo ex Cremonese. Il calciatore a Udine potrebbe di sicuro alzare il suo minutaggio in campo.