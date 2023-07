Grande festa a Ghivizzano per Di Lorenzo, dedica da pelle d’oca del capitano: avete sentito?

A Ghivizzano grande serata in onore del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che nel corso della festa ha avuto modo di rilanciare una dedica da brividi.

Grande protagonista del Napoli del terzo Scudetto, il terzino nonché capitano del club azzurro Giovanni Di Lorenzo è atteso nei prossimi giorni a Dimaro, dove la squadra è agli ordini del tecnico Rudi Garcia per preparare la stagione ormai alle porte. Prima del suo arrivo in Trentino, a Ghivizzano è in corso la festa in suo onore: ospite anche lo speaker dello stadio Diego Armando Maradona, Daniele ‘Decibel’ Bellini.

Le parole di Di Lorenzo

Dichiarazioni bellissime quelle rilasciate da Giovanni Di Lorenzo, che nel corso della festa in suo onore ha avuto modo di salire sul palco e prendere la parola.

“La mia famiglia è stata una parte fondamentale di me e del mio percorso”, ha detto il club azzurro durante il suo intervento, ringraziando la famiglia per i recenti successi con la maglia azzurra. Poi, ha aggiunto: “Il merito è anche della mia famiglia e averli visto emozionati è stato qualcosa di bello”. “Mi hanno sempre supportato e non hanno mai voluto apparire al mio posto”, ha infine concluso il numero 22 azzurro.