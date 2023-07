Altro che Juve, destinazione eccellente per Spalletti in Italia: i dettagli

C’è curiosità per scoprire quale sarà il futuro dell’ex tecnico del Napoli Luciano Spalletti, dopo il suo addio ai partenopei: spunta la destinazione a sorpresa proprio dal campionato italiano

Quale sarà il futuro di Luciano Spalletti? I tifosi del Napoli non si chiedono altro, in seguito alla decisione di archiviare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Dopo lo Scudetto, il toscano ha scelto di lasciare nonostante l’opzione fatta scattare dal presidente Aurelio De Laurentiis. Al momento, non ci sono particolari indizi sul club futuro di Spalletti, che attende l’occasione giusta per ritornare in gioco.

Club fortemente accostato all’allenatore campione d’Italia in carica è la Juventus: in molti, pensano a un suo possibile passaggio alla Vecchia Signora in seguito all’arrivo a Torino dell’ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Tuttavia, Massimiliano Allegri resta ben saldo sulla panchina bianconera, nonostante le numerose critiche provenienti da una parte della tifoseria. Inoltre, è stato lo stesso Spalletti ad allontanare un futuro alla Juventus, pur non chiudendo totalmente all’ipotesi. Per lui, potrebbe aprirsi uno scenario suggestivo, oltre che totalmente a sorpresa: sull’ex partenopeo potrebbe fiondarsi un club proprio del nostro campionato.

Futuro in Serie A per Luciano Spalletti? Sorpresa Inter

Il destino dell’ex Napoli Luciano Spalletti potrebbe essere sempre in Serie A: per lui, può presentarsi a sorpresa la pista che porta a un clamoroso ritorno all’Inter.

La società nerazzurra ha dato piena fiducia a Simone Inzaghi, reduce da una stagione di coppe a livelli altissimi e da un rendimento in campionato che ha dato, però, qualche incertezza sul suo conto. Per adesso, l’idea più volte ribadita dall’amministratore delegato Beppe Marotta, ma anche dallo stesso presidente Steven Zhang, è quella di continuare con l’ex Lazio. Appare evidente, frattanto, che il suo cammino nel prossimo campionato sarà messo sotto la lente d’ingrandimento. Nel caso in cui l’Inter dovesse nuovamente deludere, la società può rivedere la sua fiducia a Simone Inzaghi e, in maniera del tutto incredibile, può spuntare l’idea del clamoroso ritorno di Luciano Spalletti.

Quest’ultimo ha riportato l’Inter in Champions nella storia recente e il suo approdo farebbe sicuramente felice buona parte della piazza. I tifosi del Napoli, invece, sono sulle spine, visto che farebbe sicuramente dispiacere vedere il tecnico del terzo Scudetto firmare per un’altra big della Serie A. Vedremo, in ogni caso, quali saranno gli scenari che il destino ha riservato per le sorti dell’ex azzurro.