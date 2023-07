Altro addio in difesa: il Napoli è pronto a dare l’ok

L’avventura azzurra è ai titoli di coda. Il Napoli perde un altro difensore per la prossima stagione

Iniziato da pochissimo il ritiro del Napoli, la dirigenza deve mettersi al lavoro sulle situazioni scomode in vista della prossima stagione. Diverse le situazioni da risolvere per continuare a vincere l’anno prossimo.

Sono tre i nodi principali da sciogliere. In primis il futuro di Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis ha dato diversi ultimatum, fissati al 31 luglio, entro il quale alcuni giocatori dovranno decidere se firmare il rinnovo alle condizioni del Napoli oppure lasciare il club. Tra questi, oltre a Hirving Lozano e Piotr Zielinski, ci sarebbe anche Osimhen, in bilico tra Napoli e Paris Saint-Germain.

Il secondo nodo riguarda il sostituto di Kim, ormai in attesa soltanto dell’ufficialità del suo passaggio al Bayern Monaco. Il Napoli è al lavoro, ma non sarà semplice trovare un difensore che possa rendere come il coreano la scorsa stagione.

Infine la clamorosa indiscrezione arrivata dall’Arabia di un’offerta mostre per Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli ha già dichiarato, in passato, il georgiano come incedibile. Di fronte ad offerte clamorose, però, è difficile resistere.

Napoli, dopo Kim il Napoli perde un altro difensore: i dettagli

Se il primo e l’ultimo nodo descritti in precedenza sono, tutto sommato sotto controllo, il secondo punto sulla lista è quello che preoccupa maggiormente società e tifosi. L’addio di Kim Minjae lascia un buco difensivo enorme in casa Napoli. Sostituirlo sarà un’impresa ardua, sia tecnicamente che a livello economico.

Nel frattempo, però, il Napoli rischia di perdere un altro difensore. Si tratta di Leo Ostigard, nelle ultime ore molto vicino all’Atalanta. Il norvegese classe 1999 ha collezionato solo 11 presenze con la maglia azzurra nel corso dell’ultima stagione. Un po’ poco, forse, viste le aspettative del calciatore, che a Bergamo troverebbe molto più spazio.

L’Atalanta lo vorrebbe per sostituire Merih Demiral, ormai separato in casa, per il quale la dirigenza della Dea chiede circa 22 milioni di euro. Cifra con la quale riuscirebbe tranquillamente a portare il difensore norvegese a casa, per il momento valutato tra i 7 e i 10 milioni di euro. Il Napoli sembra voler accettare l’eventuale offerta per il norvegese, pagato 5 milioni dal Brighton a luglio 2022.

Attenzione perché il Napoli potrebbe trovarsi, all’improvviso, a dover sostituire due difensori invece che uno soltanto. Una situazione scomoda che mette in difficoltà la dirigenza azzurra, che sta lavorando anche a quest’eventualità.