Tifosi in allarme, super offerta dal fondo arabo: ora il suo rinnovo si complica

La notizia che arriva questa mattina dall’edizione odierna de Il Mattino mette in allarme tutti i tifosi del Napoli: pronta un’offerta super per strapparlo al Napoli e per mandare in fumo le trattative per il rinnovo.

Nella serata di venerdì il Napoli è arrivato a Dimaro, in Val di Sole, dove a partire da oggi sosterrà la prima parte di preparazione estiva in vista del campionato. Intanto, però, le voci di mercato continuano a caratterizzare queste settimane, in cui il club azzurro è chiamato a rinforzarsi, oltre che a difendersi dall’assalto per i propri big. Primo tra essi, c’è senza dubbio Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano continua a negoziare il suo rinnovo di contratto con il Napoli, ma come ribadito a più riprese un’offerta importante può far saltare il banco.

Tuttavia, l’ex Lille non è l’unico a essere corteggiato in giro per l’Europa: immancabili i rumors anche per un altro grande protagonista dello Scudetto conquistato poco più di due mesi fa.

Sul piatto 90 milioni di euro: la strategia del Napoli

Il calciatore in questione è Khvicha Kvaratskhelia, che con i suoi numeri e le sue giocate ha trascinato il Napoli in una stagione che sarà per sempre negli annali.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che batte la notizia in prima pagina dell’interesse del Newcastle per il numero 77 azzurro. In particolare, il club guidato dal fondo arabo PIF sarebbe pronto a offrire una cifra pari a 90 milioni di euro per cercare di convincere i partenopei a cedere la sua stella. Tuttavia, il Napoli ha dalla sua ben due strade da poter percorrere: quella di poter scatenare un’asta oppure, ipotesi molto più plausibile, quella di procedere con il rinnovo di contratto, anche se le sirene dalla Premier League creano qualche pensierino di troppo.