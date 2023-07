Il Napoli piazza il primo colpo: lunedì le visite mediche

Il Napoli è vicino a chiudere il primo colpo del suo mercato estivo: a inizio della prossima settimana potrebbe svolgere le visite mediche.

I dirigenti del Napoli da alcune stagioni a questa parte tengono d’occhio i giovani talenti italiani, per poi lasciarli crescere in prestito prima di lanciarli tra i titolari. Settimana prossima i partenopei potrebbero chiudere proprio per uno di loro, ovvero Elia Caprile.

Difatti nella scorsa stagione il portiere è stato uno dei protagonisti in Serie B con la maglia del Bari. Settimana prossima il giocatore potrebbe svolgere le visite mediche per il Napoli.

Caprile vicino al Napoli: lunedì le visite mediche

Elia Caprile nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti con la maglia del Bari, con la quale ha sfiorato la Serie A. Il portiere italiano classe 2001 è pronto a trasferirsi al Napoli, con la quale dovrebbe svolgere le visite mediche settimana prossima.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Caprile potrebbe svolgere lunedì le visite mediche con il Napoli, per poi passare all’Empoli in prestito. Difatti il club toscano è alla ricerca di un portiere dopo la cessione di Vicario al Tottenham e la scelta è ricaduta proprio su Caprile.

Il Napoli dunque lascerà partire in prestito il portiere italiano per fargli accumulare esperienza in Serie A, prima di lanciarlo poi in futuro tra i titolari. Il futuro di Caprile è tra i più rosei e se il classe 2001 dovesse rispettare le aspettative potrebbe diventare tra i migliori portieri italiani.