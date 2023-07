L’ex di Gollini lascia tutti di sasso: scollatura piccante

L’ex di Pierluigi Gollini, Giulia Provvedi, si mostra bellissima sui social: la sua scollatura piccante lascia tutti di sasso

Pierluigi Gollini è stato uno dei protagonisti del terzo Scudetto del Napoli. Arrivato a gennaio in prestito come secondo di Alex Meret, ha collezionato alcune presenze in campionato. Come per esempio quella con l’Atalanta, in cui è stato decisivo per portare a casa i tre punti.

Al momento il club partenopeo sta trattando il ritorno, tuttavia non c’è ancora niente di concluso tra le parti. Ma il suo desiderio è quello di ritornare all’ombra del Vesuvio. Oltre alle questioni calcistiche, ‘Piergollo‘ ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata.

Gollini, infatti, in passato è stato sentimentalmente legato a Giulia Provvedi, sorella di Silvia e membro del gruppo ‘Le Donatella’. Una bellissima ragazza che sui social si mostra sempre in gran forma. In passato ha spiegato i motivi della rottura con il portiere e rapper ai microfoni di ‘Novella 2000’.

“La prima storia che ho ritenuto importante e quella in cui abbiamo parlato di futuro. Ma non ci siamo incastrati, poi è finita. Abbiamo vissuto tre anni bellissimi, infatti è stata una bella batosta. Ci sopportiamo e ci vogliamo ancora bene”. Parole molto belle da parte della Provvedi, che ha specificato quanto i due siano rimasti in buoni rapporti.

Giulia Provvedi e la piccante scollatura postata su Instagram

Giulia Provvedi dopo la rottura con Gollini si è presa diverso tempo per stare da sola e riflettere, com’è giusto che sia. Una delle ultime foto postate da una delle ‘Donatella‘ è quella di una sponsorizzazione di un noto brand di integratori alimentari. Anche perché la cantante e influencer è molto attenta alla linea, e appunto si è mostrata con un fisico spettacolare e una scollatura che fa molto piacere ai suoi più accaniti followers.

Un top rosa accompagnato da un pantaloncino per allenarsi dello stesso colore. Lo sguardo diretto verso l’obiettivo con quegli occhioni azzurri e l’espressione seriosa che mette in evidenza le labbra carnose. Il top che fatica a contenere il suo seno prosperoso e la Provvedi anche per questo riceve tantissimi complimenti sotto al post.

Complimenti che esaltano la femminilità e la bellezza che arrivano anche da parte delle donne, una solidarietà femminile che purtroppo non sempre si è verificata. Giulia Provvedi on fire, una splendida ragazza che prosegue la sua vita professionale e privata facendo impazzire i suoi fans.