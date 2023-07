“È vero che vai via?”: la risposta dell’azzurro sul futuro sorprende tutti

Sessione di autografi, ormai consueta, nel primo giorno di allenamento nel ritiro di Dimaro per i tifosi del Napoli: i supporters beccano l’azzurro, che si sbilancia sul futuro.

Inizia la stagione del Napoli, come di consueto, in Trentino: primo giorno, quest’oggi, di allenamento a Dimaro, dove la squadra preparerà la stagione, ancor prima del ritiro di Castel di Sangro. Come solito, la società riserva ai numerosi tifosi accorsi in Val di Sole dei momenti d’incontro con i giocatori. In particolare, dopo l’allenamento mattutino, è andata in scena la sessione di autografi che ha visto protagonisti, tra gli altri, l’esterno Alessandro Zanoli. Il calciatore è al centro di numerose voci di mercato, motivo per cui erano immancabili le domande da parte dei tifosi. Scopriamo insieme qual è stata la reazione del giovane calciatore.

Zanoli incontra i tifosi: cosa è successo

I tifosi hanno fatto domande relative ai possibili sviluppi futuri al calciatore Alessandro Zanoli, che ha autografato loro i gadget della squadra azzurra.

Il calciatore ha fatto intendere, a chi gli ha chiesto del suo futuro e dell’interesse di squadre come il Genoa, che ci sono reali possibilità che l’esterno possa andar via. In ogni caso, sono attesi sviluppi circa la trattativa tra il Napoli e il club ligure, oltre che una presa di posizione ufficiale a tal riguardo.