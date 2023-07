De Laurentiis infiamma Dimaro: l’omaggio dei tifosi è meraviglioso!

Aurelio De Laurentiis è con la squadra nel primo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro, in Val di Sole: grande accoglienza dei tifosi, che hanno riservato al patron un bellissimo omaggio

Primo giorno di ritiro effettivo in quel di Dimaro per il Napoli, che questa mattina svolge la prima seduta di allenamento in Val di Sole agli ordini del tecnico Rudi Garcia. Il francese è stato accolto con grande entusiasmo dai supporters accorsi al campo per assistere all’allenamento degli azzurri, a dimostrazione di come l’entusiasmo sia tangibile nettamente dopo lo Scudetto conquistato poco più di due mesi fa.

Presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha fatto un giro di campo per salutare i tifosi. Bellissimo l’omaggio per il numero uno dei partenopei, così come dimostrato dalle immagini che seguono.

Che regalo per il patron: avete visto?

Grandissima la gioia dei tifosi del Napoli palesata nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha avuto modo di salutare la grande folla presente allo stadio per assistere al primo allenamento di Garcia.

Grande omaggio per il patron, che ha raccolto una sciarpa consegnatagli dai tifosi, dai quali è partito il coro: “C’è solo un presidente”.