Colpo bianconero per Garcia: Cholito determinante

Il Napoli prepara il colpo per Garcia. Il calciatore potrebbe arrivare dai bianconeri, tutto dipenderà, però, dal futuro del Cholito Simeone

Il Napoli è al lavoro per preparare al meglio la stagione 23/24. Dovrà essere l’anno della riconferma e non sarà semplice, ancor di più se pensiamo che tanti dei leader scudettati sono migrati verso altri lidi. Da Kim, volato in direzione Monaco di Baviera, fino a Giuntoli che è passato ufficialmente alla storica rivale Juventus. Ma soprattutto a lasciare Napoli è stato Luciano Spalletti, a detta di molti vero ispiratore e condottiero della cavalcata tricolore dello scorso anno. Il tecnico toscano si è preso un anno sabbatico per ricaricare le pile in vista dei prossimi obiettivi e al suo posto è arrivato Rudi Garcia.

Aurelio De Laurentiis, dopo varie settimane di consultazioni, ha scelto il francese per prendere la guida del Napoli. Garcia conosce bene il campionato italiano, avendo allenato la Roma qualche anno fa, ma comunque non sarà semplice raccogliere l’eredità lasciata da Spalletti.

Tanto dipenderà dal mercato: innanzitutto c’è da sostituire Kim e poi bisognerà far luce anche sul futuro di calciatori importanti come Zielinski e Osimhen. Un’ombra è poggiata anche sul futuro del Cholito Simeone. Il figlio d’arte potrebbe lasciare Napoli: se così fosse Mauro Meluso – nuovo Ds dei partenopei – ha già pronto il sostituto. Il calciatore arriverebbe dai bianconeri.

Mercato Napoli, Nzola in-Simeone out: la strategia del nuovo Ds Meluso

Il mercato del Napoli è ufficialmente iniziato da poco. Solo qualche giorno fa è arrivato nel capoluogo campano Mauro Meluso, nuovo Ds del club partenopeo deputato a prendere il posto di Cristiano Giuntoli. L’obiettivo principale in questo momento è quello di sostituire Kim, ma da qui alla fine tutto può succedere.

Una delle tante possibilità è quella di vedere il Cholito Simeone lontano da Napoli a partire dal prossimo anno. L’attaccante argentino si è comportato benissimo nella stagione passata, contribuendo alla vittoria dello Scudetto con i gol decisivi in uscita dalla panchina, ma di fronte ad un’offerta irrinunciabile potrebbe partire.

Nel caso in cui questo scenario si realizzasse, il nuovo Ds Meluso ha già pronto il sostituto. Il Napoli andrebbe all’assalto di Nzola. Il centravanti dello Spezia, protagonista di un’ultima annata importante con 13 gol segnati in campionato, nonostante la retrocessione, potrebbe dunque sbarcare nel capoluogo campano. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione: tutto, ovviamente, dipenderà dal futuro di Simeone.