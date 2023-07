Affare in Serie A, gol a centrocampo per Rudi Garcia

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista: Rudi Garcia potrebbe accogliere uno dei protagonisti degli ultimi campionati di Serie A

È iniziata ufficialmente la stagione 2023/2024 del Napoli: venerdì 14 luglio, la prima parte della rosa, composta principalmente da giovani della Primavera (i nazionali arriveranno martedì), è arrivata a Dimaro-Folgarida.

I campioni d’Italia resteranno in Trentino-Alto Adige per il primo ritiro estivo fino a martedì 25 luglio. In Val di Sole, il tecnico Rudi Garcia potrà testare i suoi uomini, ma la speranza è che arrivi anche qualche altro giocatore dal mercato.

Il primo obiettivo della dirigenza partenopea, guidata dal nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, è quello di regalare al tecnico francese un nuovo difensore centrale in grado di sostituire il partente Kim Min-jae, destinato al Bayern Monaco. Ma la società si muoverà anche per rinforzare il centrocampo.

Nuovo centrocampista Napoli, ipotesi dall’Atalanta

Il reparto centrale dovrà sicuramente essere aggiustato in questa sessione di mercato. Tanguy Ndombele ha già salutato Napoli: il francese non è stato riscattato dal Tottenham e ha fatto ritorno a Londra dopo un anno vissuto all’ombra del Vesuvio. L’altro centrocampista che potrebbe lasciare gli azzurri è Diego Demme: l’italo-tedesco, ex Lipsia, vuole cambiare aria per trovare maggiore spazio e il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Germania.

Occhio anche alla questione Piotr Zielinski: il polacco è in scadenza di contratto nel 2024 ed è seguito dalla Lazio di Maurizio Sarri, dal ricchissimo Al Ahli e da alcuni club di Premier League. Ecco perché il Napoli è alla ricerca di un profilo con maggiore esperienza e gli occhi della squadra mercato sono finiti anche su Mario Pasalic dell’Atalanta.

Il club partenopeo è da tempo su un altro centrocampista dell’Atalanta, ovvero Teun Koopmeiners. È risaputo l’interessamento del Napoli per l’olandese classe ’98, seguito già ai tempi dell’AZ Alkmaar. Il club bergamasco però non vuole privarsi di uno dei suoi uomini migliori e spara alto, chiedendo una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Ecco perché il Napoli sembra abbia virato sull’altro centrocampista orobico. Pasalic, dopo stagioni di alto livello condite da tanti gol, è reduce da un’annata al di sotto delle aspettative (solo 5 gol a discapito dei 13 della stagione 2021/2022). Per questo motivo, il suo valore di mercato è diminuito e adesso l’Atalanta potrebbe accettare anche offerte di 15/20 milioni di euro.

Pasalic è un giocatore poliedrico: Rudi Garcia potrebbe utilizzarlo sia come mezz’ala in un centrocampo a tre, sia come trequartista in un eventuale 4-2-3-1. Per ora l’ipotesi Pasalic è solo un’idea di mercato, ma la sua duttilità è un fattore non da poco che potrebbe convincere il Napoli a spingere e tentare l’affondo decisivo per il centrocampista croato classe ’95.