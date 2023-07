Tutti pazzi per lui, può lasciare il Napoli: arrivare già quattro offerte

L’attaccante della Nazionale U20 e del Napoli Giuseppe Ambrosino richiede spazio, il club dovrà ora valutare le proposte sul tavolo.

Il calciomercato del Napoli è partito in sordina, al momento nessuna operazione ufficiale è stata conclusa. Ad eccezione delle scadenze dei prestiti di Ndombele, Bereszynski e Gollini, che però dovrebbe far ritorno, in prestito, al Napoli anche la prossima stagione. Tuttavia, con l’annuncio del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, il Napoli può cominciare a velocizzare le operazioni di mercato in entrata e in uscita.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, i temi più caldi del momento sono le possibili cessioni di Kim-Minjae, è attesa a breve la fumata bianca con il Bayern Monaco, e Zielinski, che invece è in trattativa con l’Arabia Saudita. Oltre questo però c’è da valutare anche la situazione legata a Giuseppe Ambrosino, attaccante ex Primavera del Napoli, grande protagonista quest’estate con l’Italia U20 semifinalista Mondiale. Le buone prestazioni con la maglia della Nazionale hanno attirato su di lui l’attenzione di svariati club, sia in Serie A che in Serie B.

Ambrosino, il Napoli valuta la cessione in prestito: le squadre interessate ad acquistarlo

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione infatti, l’attaccante della Nazionale U2o cerca spazio, vuole giocare. Tuttavia, ad oggi, non potrebbe avere un ruolo centrale nel Napoli a causa delle ingombranti presenze di top player quali Osimhen, Simeone e Raspadori. Dunque il club sta valutando una cessione in prestito, dopo l’esperienze della passata stagione con Como e Cittadella in Serie B. La scorsa stagione per lui solo due reti, una con il Como e una con il Cittadella. Di sicuro il ragazzo ha bisogno di ambientarsi ancora un po’ alla categoria, ma vista la giovane età il tempo è dalla sua parte.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, al momento Palermo, Cittadella (si tratterebbe di un ritorno di fiamma dopo il prestito di questa stagione) e Catanzaro, in Serie B, hanno mostrato interesse per l’attaccante azzurro. Inoltre, c’è stato anche un timido approccio del Frosinone, neo promosso in Serie A. Si attendono ulteriori sviluppi della trattativa nelle prossime settimane, ma per il momento il classe 2003 è partito con la prima squadra per il primo ritiro pre stagionale in programma quest’estate, a Dimaro, in Trentino, dove potrà mettersi in mostra e magari convincere il nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia.