Triplo obiettivo in casa Sassuolo: maxi affare Napoli

Il Napoli deve difendere lo scudetto conquistato la scorsa stagione. Gli azzurri cercano rinforzi in casa Sassuolo: tre i nomi sul piatto

La stagione 2023-24 del Napoli è ormai ufficialmente iniziata come testimoniano alcuni scatti pubblicati sui profili social del club che ritraggono i campioni d’Italia impegnati ad allenarsi con le nuove divise da allenamento. Il club partenopeo ha solo un obiettivo in vista della nuova stagione, ovvero difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno con Luciano Spalletti.

Molte cose sono cambiate da quel 4 maggio quando il Napoli si è matematicamente laureato campione d’Italia. Luciano Spalletti ha deciso di lasciare il club. Il tecnico di Certaldo, esausto dopo le fatiche di una stagione vissuta costantemente con il piede sull’acceleratore, ha ritenuto che fosse meglio prendersi un periodo di pausa per recuperare le energie.

Anche a livello dirigenziale il Napoli ha dovuto far fronte ad un improvviso scossone. Cristiano Giuntoli, dopo otto anni all’ombra del Vesuvio, ha ritenuto la sua avventura al Napoli conclusa. Nonostante gli rimanesse ancora un anno di contratto, Aurelio De Laurentiis ha deciso di lasciarlo partire. L’ormai ex ds del Napoli è diventato un nuovo dirigente della Juventus.

Nella giornata di mercoledì, il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Mauro Meluso come nuovo ds. Un nome a sorpresa che ha destato alcune perplessità tra i tifosi partenopei dopo che si è parlato di un possibile arrivo di Ricky Massara, da poco mandato via dal Milan.

Meluso prepara l’assalto: triplo affare con il Sassuolo

Mauro Meluso vorrà certamente presentarsi in grande stile davanti ai suoi nuovi tifosi e per farlo vuole esordire con un colpo che possa far sognare il popolo partenopeo. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Meluso abbia nel mirino un triplo affare con il Sassuolo per andare a rinforzare la rosa da consegnare a Rudi Garcìa.

Nel mirino del Napoli è finito Domenico Berardi, capitano del Sassuolo che mai come quest’anno sembra vicino all’addio. Il Napoli lo segue da diversi anni, ma in caso di cessione di Matteo Politano, pare che gli azzurri siano pronti ad affondare il colpo.

Oltre a Berardi, il Napoli è interessato anche ad altri due giocatori del Sassuolo. Il primo è un nome ormai noto nell’ambiente partenopeo. Si tratta di Maxime Lopez, centrocampista neroverde, che sarebbe il sostituto designato di Lobotka. Il nome nuovo, invece, è quello di Andrea Consigli. L’esperto ex Atalanta, andrebbe a ricoprire il ruolo di terzo portiere lasciato libero da Davide Marfella, alle spalle di Meret e Gollini.