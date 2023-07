Rifiutata l’Arabia Saudita: vuole prolungare il contratto e restare a Napoli

Notizia a sorpresa: il giocatore del Napoli rifiuta l’Arabia Saudita e vuole provare fino all’ultimo a restare a Napoli.

L’Arabia Saudita ha iniziato a bussare anche alle porte del Napoli. Dopo aver portato in Medio Oriente grandi campioni come Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ngolo Kanté, Roberto Firmino, l’ex azzurro Kalidou Koulibaly e tanti altri, i club sauditi stanno cercando di strappare anche alcuni calciatori partenopei.

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di un forte interessamento da parte dell’Al Ahli per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza nel 2024 e il rinnovo del contratto sembra difficile: l’ex Empoli dovrebbe ridursi l’ingaggio di 4,8 milioni per rientrare nei parametri voluti da Aurelio De Laurentiis.

Zielinski vuole solo il Napoli

Nonostante un’offerta da 36 milioni di euro in tre anni (e 25 al Napoli) che farebbe cadere in tentazione chiunque, Zielinski sembrerebbe intenzionato a dire di “no” a questa ricchissima proposta arrivata dall’Arabia Saudita.

Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il polacco classe ’94 non vuole andare in Asia e vuole restare a Napoli. La sua intenzione è quella di prolungare il contratto in scadenza tra un anno e legarsi ai partenopei.

Come detto in precedenza, la trattativa per il rinnovo non sarà semplice: Zielinski dovrebbe accettare di ridimensionare il proprio ingaggio per poter restare a Napoli. Il suo agente Bartlomiej Bolek sarà però a Dimaro per parlare da vicino con il presidente De Laurentiis e provare a chiudere la trattativa.