Nuovo colpo Napoli, nel weekend ci saranno le visite: firma fino al 2028!

Il Napoli entra nel vivo in questa sessione estiva di calciomercato per regalarsi una rosa di livello in vista della prossima stagione. Il nuovo acquisto dei partenopei sosterrà prossimamente le visite mediche.

L’imperativo in vista del prossimo campionato è quello di difendere il titolo di Campione d’Italia. In ogni caso, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: non sono ammessi giocatori appagati e la sua mission è di tenere sulla corda il gruppo. La concorrenza cercherò sicuramente di guastare i piani della formazione di Rudi Garcia, che prossimamente accoglierà diversi colpi di mercato. In queste ore, il club azzurro sta accelerando per Elia Caprile: l’estremo difensore arriverà dal Bari (altra società della famiglia De Laurentiis, ndr), per poi essere girato a titolo temporaneo all’Empoli. In Toscana, Caprile potrà farsi le ossa anche nella massima serie e ha la possibilità di mettersi in gioco al posto di Guglielmo Vicario.

Prima di lui, però, la dirigenza ha messo a segno un altro colpo che in queste ore si sta perfezionando: nelle prossime ore, lo stesso calciatore sosterrà le visite mediche per poi passare all’iter burocratico volto all’ufficialità. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nelle prossime ore le visite mediche: i tifosi possono gioire

Pierluigi Gollini è pronto a tornare in azzurro dopo i sei mesi in prestito che gli sono valsi il titolo di Campione d’Italia, nel segno di un progetto che comunque non vuole scostarsi poi troppo dalla continuità rispetto allo scorso anno.

A fare un ulteriore sunto della situazione è il portale tuttomercatoweb.com, secondo cui in queste ore è stata definita l’operazione con l’Atalanta, club che ne detiene il cartellino. Inoltre, stando a quanto riportato dalla medesima fonte, le visite mediche dovrebbero tenersi entro il fine settimana. Presumibilmente, dunque, nelle prossime ore l’estremo difensore ex Tottenham e Fiorentina potrà raggiungere il ritiro in Val di Sole, dove la formazione di Garcia arriverà per svolgere la prima parte di pre-season.

Arrivano novità anche in merito alla durata del contratto: l’affare tra le due compagini sarà chiuso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel caso in cui il club partenopeo dovesse decidere di appropriarsi dell’intero cartellino di Pierluigi Gollini, è già tutto pronto per la firma fino al 2028. La società punta dunque ancora su di lui per il ruolo di secondo portiere, visto che Alex Meret resta in pole nelle gerarchie, considerata anche la stagione incredibile dello scorso anno.