Notizia a sorpresa: incontro con De Laurentiis, lascia subito il Napoli

Ieri l’incontro con il patron azzurro e poi la scelta di lasciare definitivamente Napoli dopo anni al servizio della squadra e il sogno scudetto raggiunto.

Nuovo addio in casa Napoli. Dopo le celebrazioni per la conquista del campionato, vinto praticamente surclassando tutte le altre squadre, tanti tasselli di quella squadra vincente si stanno staccando a poco a poco. Questa volta è il turno di Francesco Sinatti, preparatore atletico degli azzurri, al Napoli per cinque stagioni.

Era arrivato alle pendici del Vesuvio nell’era Sarri e poi era ritornato in quella targata Luciano Spalletti. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Francesco Sinatti ha incontrato nella giornata di mercoledì il presidente Aurelio De Laurentiis. In quell’incontro il preparatore atletico azzurro avrebbe deciso di rassegnare le dimissioni. Di fatto, dopo Giuntoli e Spalletti, è il terzo membro dello staff a lasciare la squadra.

La decisione prima della partenza per il ritiro

Una delle motivazioni per il quale Francesco Sinatti ha lasciato il Napoli, è sicuramente quella dell’arrivo di Paolo Rongoni, storico preparatore dello staff di Rudi Garcia. Metodi precisi, analizzati differentemente per ogni calciatore, con Sinatti la squadra ha concluso una stagione meravigliosa. Se gli azzurri hanno subìto pochi infortuni e hanno reso al massimo in quasi tutte le partite, grande merito è proprio di Sinatti. Il preparatore atletico ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis di liberarlo prima della partenza per il ritiro di Dimaro-Folgarida. Aretino di nascita, Sinatti ha vissuto la città di Napoli per cinque anni e se le procedure burocratiche andranno a buon fine già nella giornata di oggi, lascerà ufficialmente gli azzurri.

Ieri la squadra intanto ha terminato le prime sedute di allenamento post vacanze estive con i conseguenti test atletici e medici. Nel primo pomeriggio anche una partitella con alcuni calciatori a Castel Volturno. Oggi è la data designata per la partenza verso Dimaro. Intorno alle 17 alcuni dei calciatori e membri dello staff partiranno da Capodichino e atterreranno a Verona. In serata l’arrivo a Dimaro-Folgarida.

Juan Jesus, Mario Rui, Olivera, Demme, Gaetano, Politano, Lozano e Zedadka. Presente anche Zanoli, che a breve lascerà il Napoli per unirsi a Gilardino e al suo Genoa, e molti ragazzi della Primavera che si aggregheranno alla prima squadra. La squadra porterà la coppa dello scudetto per un tour sulle Dolomiti. Martedì verranno raggiunti anche dai reduci delle nazionali, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Simeone, Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia. Dalla settimana prossima il Napoli di Rudi Garcia prenderà forma a tutti gli effetti.