Napoli, Ambrosino richiestissimo: già tre proposte in Serie B e un sondaggio dalla Serie A

Calciomercato, Giuseppe Ambrosino alla ricerca di spazio, il Napoli valuta una cessione in prestito: già quattro proposte sul tavolo

Nei prossimi giorni si delineerà il futuro di Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli, che durante la scorsa stagione ha giocato in prestito in prestito in Serie B, prima al Como e poi al Cittadella.

Durante il ritiro di Dimaro, che avrà inizio oggi e terminerà il 25 luglio, l’attaccante classe 2003 si aggregherà alla prima squadra e avrà occasione per mettersi in mostra dinanzi agli occhi del nuovo staff tecnico guidato da Rudi Garcia.

Ambrosino, prestito in Serie A o in Serie B: quattro offerte presentate al Napoli

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nelle ultime settimane sono ben quattro le offerte presentate al Napoli, per l’attaccante classe 2003, semifinalista mondiale con la Nazionale italiana U20 quest’estate.

In Serie B hanno mostrato interesse per lui Palermo, Cittadella, i veneti vorrebbero prolungare il prestito della stagione appena conclusa, e Catanzaro. Inoltre, si è appreso anche di un interesse in Serie A, da parte del neo promosso Frosinone.