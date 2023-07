Meluso e Micheli in ritiro, summit con Garcia: stabilite le priorità del mercato

Ultim’ora da Sky Sport, con il Napoli attivissimo sul calciomercato: di cosa si parlerà nella riunione tra Meluso, Micheli e Garcia.

La stagione del Napoli può ufficialmente partire con l’inizio del ritiro di Dimaro-Folgarida, dove la squadra azzurra allenata da Rudi Garcia è arrivata nelle scorse ore. Per il momento al seguito del tecnico francese ci sono tanti ragazzi della Primavera o calciatori rientrati dai prestiti, in atteso dell’arrivo dei big della squadra previsto tra il 18 e il 19 luglio.

Napoli, priorità a difensore e centrocampista

Intanto la società sta lavorando per regalare all’allenatore nuovi innesti. Proprio per questo, riferisce il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che nelle prossime ore ci sarà un summit di mercato in casa Napoli. A Dimaro oggi già c’era il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, mentre nella giornata di domani arriverà il capo scout Maurizio Micheli. I due avranno una riunione con Rudi Garcia per fare il punto sulle prossime mosse di mercato dei partenopei.

Intanto sono già state stabilite delle priorità: la prima è l’acquisto di un difensore che possa prendere il posto di Kim Min-Jae, per il quale si attende solo il pagamento della clausola rescissoria da parte del Bayern Monaco. Il Napoli sta parlando con vari giocatori e agenti, si arriverà ad una scrematura per decidere su quale centrale affondare il colpo veramente. L’altro obiettivo del mercato è un nuovo centrocampista che arriverà al posto di Ndombele. Saranno due invece i colpi in mediana qualora Zielinski dovesse essere ceduto.

Per il momento sono state concluse le operazioni riguardanti i portieri: Gollini torna in prestito dall’Atalanta, mentre è stato chiuso l’affare per l’acquisto di Caprile che arriva dal Bari e andrà in prestito all’Empoli.