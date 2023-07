Il PSG tiene in ansia il Napoli: affare da capogiro in arrivo

Il Paris Saint-Germain tiene in ansia il Napoli: l’affare da capogiro può coinvolgere anche gli azzurri

A poche ore dall’inizio del ritiro azzurro in vista della prossima stagione, il Napoli ha ancora qualche scoglio da superare. L”ufficialità del nuovo direttore sportivo ha chiarito i ruoli nella società, che adesso può viaggiare spedita con Mauro Meluso al comando della squadra mercato.

La presentazione delle maglie della stagione 2023/24, quelle con lo scudetto sul petto, e l’apertura del nuovo store ufficiale nel centro di Napoli, hanno spostato l’attenzione su altro, ma soltanto per poche ore. La prossima stagione sarà importantissima per il Napoli, che dovrà dimostrare di essere ancora la più forte d’Italia ma anche di poter fare qualcosa in più in Champions League rispetto all’anno scorso.

I nodi da sciogliere con più urgenza sono ancora gli stessi dall’inizio del mercato: trovare un sostituto dell’uscente Kim e risolvere la situazione di Victor Osimhen. Il difensore coreano sembra ormai ad un passo dal Bayern Monaco e la dirigenza azzurra è costantemente al lavoro su un suo possibile sostituto. Il nigeriano, invece, ha il futuro in bilico tra la permanenza e l’addio.

Napoli, il futuro di Osimhen preoccupa gli azzurri: tutto ruota intorno al Psg

Victor Osimhen ha disputato una stagione clamorosa. Molte squadre europee l’hanno messo nel mirino ma, per il momento, Aurelio De Laurentiis è riuscito a trattenerlo.

A quanto pare il patron azzurro avrebbe dato un ultimatum al nigeriano, che entro la fine del mese deve decidere se lasciare Napoli o se accettare la proposta di prolungamento fatta da De Laurentiis di circa 7 milioni a stagione.

Nel frattempo, però, c’è un altro aspetto che preoccupa gli azzurri. Mbappe è incerto sulla sua permanenza a Parigi e sta vivendo un momento molto simile a quello di Osimhen. Il francese è in bilico tra Psg e Real Madrid con il club parigino che ha già rifiutato un’offerta di circa 120 milioni di euro dai blancos. Il Psg chiede almeno 180 milioni per lasciar andare Mbappe, cifra con la quale potrebbe poi fiondarsi su Victor Osimhen, offrendo la cifra altissima richiesta da De Laurentiis.

C’è preoccupazione in casa Napoli, con il tempo che scorre rapidamente e la prossima stagione che si avvicina sempre di più. Sostituire il 9 azzurro non sarebbe facile, considerando le strategie di De Laurentiis e, soprattutto, la stagione appena disputata da Osimhen. Attenzione alle prossime settimane, che potrebbero sbloccare un domino di mercato.