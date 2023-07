Calciomercato Napoli, salta il trasferimento: richiesta troppo alta di De Laurentiis

Sembrava tutto fatto per il trasferimento del centrocampista, ma le richieste della dirigenza hanno fatto ritirare la squadra che lo aveva cercato sul mercato.

Da alcuni giorni era in corso la trattativa che avrebbe portato Diego Demme, centrocampista tedesco, in Germania. A cercarlo sul mercato era stato l’Hertha Berlino che si era mossa per lui con anticipo per riportarlo in patria. Per sostituirlo gli azzurri avrebbero poi trattato per Lucas Tousart, ma secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, le richieste del presidente Aurelio De Laurentiis sono state ritenute troppo alte e spropositate.

Niente di fatto quindi, il trasferimento di Diego Demme in Germania è bloccato e il giocatore, con grandi probabilità, potrebbe rimanere un’altra stagione al Napoli.

Cifra inadeguata per il club

Il prezzo per il cartellino del centrocampista tedesco fissato dalla dirigenza partenopea è di 6 milioni di euro. Sembrava tutto fatto con l’Hertha Berlino che ne avrebbe offerti molti di meno. Demme è uno dei giocatori in uscita dal Napoli, per lui pochissimo spazio con Luciano Spalletti durante la stagione del tricolore. Complici delle sue poche presenze soprattutto i tanti infortuni che hanno costretto il centrocampista a stare lontano dai campi per molto tempo.

In stagione soltanto 7 presenze con 2 da titolare. Il centrocampista tedesco era stato fortemente voluto da Gattuso e arrivò a Napoli nel 2020. Demme fu comprato da capitano del Lipsia e prima dell’arrivo di Spalletti, era uno dei titolari fissi della squadra partenopea. I tanti acciacchi hanno fatto scoprire il vero potenziale di Lobotka, che era il suo sostituto. Di fatto lo slovacco poi, dopo una stagione tra i migliori centrocampisti del campionato, non ha lasciato più il campo facendo diminuire drasticamente il minutaggio di Demme. Il tedesco con il Napoli ha totalizzato 89 presenze, segnando 5 gol e fornendo 4 assist.