Spalletti-Juve, clamoroso annuncio in diretta: tifosi del Napoli col fiato sospeso

Luciano Spalletti e la Juve, i rumors continuano a scatenarsi circa un possibile approdo dell’attuale tecnico campione d’Italia in casa bianconera: arriva l’annuncio in diretta

“La decisione di stare fermo dando valore alla mia famiglia mi ha portato il dispiacere di lasciare una squadra forte come il Napoli”. Luciano Spalletti è ritornato a ribadire di recente il suo dolore nel lasciarsi alle spalle una parentesi della sua carriera così emotivamente coinvolgente come quella vissuta a Napoli, dove è riuscito nell’impresa storica di riportare uno Scudetto dopo ben 33 anni di digiuno. Più volte, il tecnico di Certaldo ha dichiarato di volersi prendere del tempo per fare il punto della situazione e un riordino delle idee, dopo i due anni in azzurro ricchi di soddisfazioni ma anche di pressione.

Quale sarà il futuro del toscano dopo questo periodo di pausa? A regnare sovrana le voci riguardanti la pista che porterebbe, clamorosamente, alla Juve del suo ex direttore sportivo in azzurro Cristiano Giuntoli. Il nuovo dirigente della Vecchia Signora, stando a diversi rumors di queste settimane, vorrebbe puntare su di lui quando a dire addio alla Juve sarà l’attuale tecnico Massimiliano Allegri. Insomma, un’eventualità da tenere d’occhio, malgrado le smentite di rito.

“Fantacalcio”: parla l’esperto di mercato sul futuro di Spalletti

A fare il punto della situazione in merito ai possibili scenari futuri per il tecnico Luciano Spalletti è il giornalista esperto di calciomercato Paolo Bargiggia.

Quest’ultimo, raggiunto dai microfoni di juventusnews24, ha spiegato quello che è lo stato attuale della situazione riguardante la panchina del club bianconero, su cui si dibatte ormai da tempo tra i tifosi. “Massimiliano Allegri ha la possibilità di riscattarsi dopo un periodo incerto e ha ancora due anni previsti nel suo contratto”, ha chiarito Bargiggia nel corso del suo intervento. Ha poi puntualizzato che “parlare adesso di Spalletti alla Juve sembra un po’ fantacalcio”, spegnendo dunque ogni possibile approfondimento del discorso quantomeno a stretto giro.

L’affare, salvo clamorosi imprevisti, non s’ha da farsi in tempi brevi, almeno stando a quanto rivelato da Paolo Bargiggia, ma è chiaro che le continue voci circa un possibile approdo di Spalletti alla Juventus fanno tremare i tifosi azzurri. L’allenatore ha, infatti, costruito un rapporto profondo con la piazza partenopea, che difficilmente potrebbe mandare giù un’esperienza in casa Juve del suo ex tecnico. Tra l’altro, anche lo stesso Spalletti ha frenato sull’ipotesi, anche se non ha mai chiuso del tutto alla porta.