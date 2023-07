Ancora novità sul fronte calciomercato Napoli, con gli azzurri vicinissimi alla chiusura di un accordo emerso nelle ultime ore.

L’arrivo in terra partenopea di Mauro Meluso come nuovo Ds del Napoli ha contribuito all’improvvisa accelerazione del calciomercato azzurro. Da 0 a 100 in un giorno per la squadra di De Laurentiis, in procinto di chiudere nell’immediato i colpi Faraoni e Gollini. Un’altra manovra in entrata potrebbe inoltre concludersi nelle prossime ore, con l’operazione futura del Napoli ad un passo dal traguardo.

Napoli-Caprile, raggiunto l’accordo anche con l’Empoli

Sembrerebbe in procinto di giungere il Caprile-day, con il portiere classe 2001 ad un passo dal dire addio al Bari. Arriverà infatti nelle prossime ore l’ufficialità del suo acquisto da parte del Napoli, assicuratosi così un pezzo pregiato per la propria porta dopo aver concluso in giornata anche la trattativa Gollini. Giunte al totale accordo con il calciatore, le due squadre targate De Laurentiis aspettavano solo il “si” da parte dell’Empoli, squadra in cui Caprile verrà girato in prestito per un anno ai fini di accrescere la propria esperienza nel campionato italiano.

A rivelare tutto ciò ci ha dunque pensato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, etichettando tale affare come in chiusura attraverso il proprio profilo Twiter. Dalla suddetta piattaforma social arrivano inoltre ulteriori aggiornamenti sulla trattativa, rivelati da Nicolò Schira. Essi riguardano la durata del contratto di Caprile con il Napoli, di cinque anni prestito compreso e che dunque lega il portiere agli azzurri fino al 2028.