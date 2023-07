Il Napoli beffa le milanesi: affondo decisivo e colpo in arrivo

Il Napoli sonda il mercato, alla ricerca di rinforzi per Garcia. Gli azzurri preparano il blitz per bruciare la concorrenza delle milanesi

Sta per entrare nel vivo il mercato del Napoli. I Campioni d’Italia, in attesa di ufficializzare il passaggio di Kim Min-jae al Bayern Monaco che porterà in dote 58 milioni, hanno individuato il suo adeguato sostituto: si tratta di Maximilian Kilman, valutato dal Wolverhampton 40 milioni. Sul tavolo ne sono stati proposti 35 ed oltre tale quota non si andrà. Il club, al tempo stesso, ha messo nel mirino alcuni centrocampisti molto graditi a Rudi Garcia.

Il primo è Lucas Tousart, destinato a lasciare la Germania dopo la retrocessione in Zweite Bundesliga dell’Hertha Berlino. Con i tedeschi è in cantiere uno scambio comprendente anche Diego Demme, scivolato indietro nelle gerarchie (7 presenze nell’ultimo campionato pari a 142 minuti trascorsi in campo) in seguito all’esplosione di Stanislav Lobotka. La fumata bianca è vicina: i capitolini lo hanno escluso dal ritiro estivo e contano di chiudere l’operazione a stretto giro di posta.

Un colpo espressamente voluto dal tecnico, che ha già lavorato insieme al francese ai tempi del Lione apprezzandone la grande duttilità: di professione mediano davanti alla difesa, il 26enne può giocare anche nella posizione di mezzala in caso di necessità. Oltre a lui, il presidente Aurelio De Laurentiis segue pure Lazar Samardzic, ritenuto l’ideale erede di Piotr Zielinski legato al Napoli fino al 2024 ed attratto dall’idea di trasferirsi in Arabia Saudita.

Napoli, in arrivo l’affondo decisivo

Il polacco fin qui ha rispedito al mittente tutte le offerte di rinnovo ricevute dalla dirigenza partenopea, comprendenti cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite (3.5 milioni netti). Per lui nelle scorse settimane aveva iniziato a muoversi la Lazio, intenzionata a regalarlo a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione in Champions, ma ora in pole position c’è l’Al-Ahli con un triennale da 12 milioni. Il polacco sta riflettendo sul da farsi. In caso di divorzio, il Napoli farebbe all-in proprio sull’ex Lipsia.

Il classe 2002 è cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo anno trascorso all’Udinese, diventando un punto di riferimento nello scacchiere tattico di Andrea Sottil (5 reti e 4 passaggi vincenti). I bianconeri vorrebbero trattenerlo ancora ma, come spiegato dal Ds Federico Balzaretti, sono pronti a cederlo in cambio di una proposta congrua. Tradotto: almeno 20 milioni. Una cifra accessibile, per le casse azzurre. De Laurentiis ha le idee chiare: il blitz per battere la concorrenza del Milan e dell’Inter è pronto. Serve, prima, soltanto la cessione di Zielinski. Il momento delle scelte definitive sta per arrivare.