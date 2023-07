Gabri Veiga, doccia fredda per il Napoli: il presidente del Celta spiazza tutti

Gabri Veiga, stella del Celta Vigo e della nazionale spagnola under 21, è uno degli obiettivi di mercato azzurro.

Il classe 2002, nelle scorse settimane pareva il centrocampista designato a prendere il posto di Piotr Zielinski, qualora il polacco non avesse rinnovato con il Napoli.

Le dichiarazioni del patron del Celta

Juna Carlos Calero, patron del Celta, ha però rilasciato al quotidiano Marca dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi in merito al futuro del giocatore.

Riportiamo qui uno stralcio di quest’ultime:

“Gabri Veiga? Il ragazzo è entusiasta di tornare al Celta, attualmente però è in vacanza dopo l’europeo under 21.

Per quanto mi riguarda non è in vendita”.