Futuro Osimhen, novità da Parigi: accadrà lunedì

La permanenza di Victor Osimhen al Napoli potrebbe dipendere dall’addio di Mbappé al PSG: novità previste per settimana prossima.

È un grande ballo degli attaccanti quello al centro dell’attenzione mediatica da giorni. L’affare che potrebbe essere il colpo principale dell’estate, Kylian Mbappé al Real Madrid, potrebbe presto prendere forma. Il fuoriclasse di Bondy è atteso lunedì prossimo al centro sportivo del PSG per iniziare la stagione con i francesi. La situazione contrattuale di Mbappè però è chiara: il calciatore non vuole attivare l’opzione di rinnovo dal 2025 presente nel suo contratto.

Con un solo anno di contratto, la scelta dell’attaccante ha fatto andare su tutte le furie Nasser Al Khelaifi, ricco emiro presidente del Psg, che ha comunicato pubblicamente che il calciatore o rinnova o verrà ceduto quest’estate. Troppo rischiosa la scelta di perdere a zero uno dei calciatori più forti al mondo. Secondo La Gazzetta dello Sport però, lo sceicco farà di tutto per convincere Mbappé ad attivare l’opzione di rinnovo in modo. Il Real Madrid è alla porta.

Futuro azzurro in bilico per il nigeriano

Se davvero dovesse essere rottura totale tra Mbappé e Psg, il Real Madrid , che da tempo pregusta l’arrivo del fenomeno francese, avrebbe la disponibilità economica di pagare l’attaccante. Il suo prezzo si aggira tra i 180 e i 250 milioni di euro e se venissero girati nelle casse dei parigini, sonderebbero sicuramente il terreno per Victor Osimhen. Il nigeriano vuole rimanere a Napoli almeno per un’altra stagione e non si muoverà da Castel Volturno se non arriverà l’offerta indecente richiesta dal Napoli.

Troppo alta per chiunque la cifra voluta da Aurelio De Laurentiis. Venisse ceduto al Real Madrid, il PSG avrebbe necessariamente bisogno di un sostituto, Osimhen potrebbe fare a caso del neo tecnico Luis Enrique date le sue capacità.

I transalpini hanno in mente anche altri attaccanti che, durante l’estate, potrebbero cambiare casacca. I nomi di Harry Kane, Kolo Muani e Dusan Vlahovic, quello forse più in ottica PSG, potrebbero essere valutati molto presto dalla dirigenza. Il ballo degli attaccanti dell’estate 2023 è appena iniziato. Napoli, Real Madrid e PSG sono tutte in attesa della decisione di Mbappé. Lunedì prossimo verranno chiarite molte cose quando l’attaccante incontrerà allenatore e dirigenza.