È stato a un passo dal Milan: il Napoli ora provo lo scippo ai rossoneri

Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Milan, invece qualcosa è andato storto per i rossoneri: il giocatore ha attirato nuovamente le attenzioni del Napoli.

Una stagione da migliore della sua squadra: 16 gol e 6 assist in 46 presenze tra tutte le competizioni, ma ha deciso di non rinnovare con il suo Eintracht di Francoforte che nel 2017 lo portò in Europa dal Giappone. Stiamo parlando di Daichi Kamada, trequartista nipponico su cui mezza Europa ha messo gli occhi data la sua situazione contrattuale di svincolato.

Il presidente del Napoli è sempre stato chiaro per quanto riguarda l’espansione del Napoli, come brand e come società, a livello mondiale. Il patron partenopeo ha in mente di far crescere gli azzurri in Oriente e quella di prendere un calciatore asiatico, dopo la scommessa vinta con Kim, è più che un obiettivo. Visti gli ultimi intoppi per Ko Itakura, difensore giapponese del Borussia Mönchengladbach, secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza partenopea sarebbe piombata nuovamente su Kamada.

Milan e Roma ancora in gioco per il centrocampista

Se alla fine del campionato Daichi Kamada sembrava un promesso sposo del Milan, tanto che tutti i tabloid davano l’affare come concluso, un mese dopo la situazione del giapponese sembra tutt’altro che chiara. Dopo il licenziamento di Maldini e Massara, i rossoneri pare abbiano quasi mollato la pista Kamada in quanto extracomunitario. Gli slot rimanenti sono soltanto due e la nuova dirigenza pare aver in mente altri obiettivi escludendo così l’arrivo del nipponico.

Il calciatore, ormai ex Francoforte, interessa anche alla Roma di Josè Mourinho che però in quel ruolo ha già acquistato Aouar a parametro zero. Viste le complicazioni delle altre squadre italiane, De Laurentiis ed il nuovo ds Meluso osservano vigili la situazione del giapponese. Secondo il Corriere dello Sport l’unico nodo sarebbe rappresentato dai diritti d’immagine che il centrocampista vorrebbe tenere per sé. Le caratteristiche di Kamada però sono graditissime al Napoli e con un probabile addio di Zielinski, direzione Roma o Arabia Saudita, potrebbero davvero fare al caso di Rudi Garcia.