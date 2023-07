“Da qui non si muove”: l’annuncio del patron gela i tifosi, sfuma l’obiettivo!

“Da qui non si muoverà in questa sessione di calciomercato”: l’annuncio del presidente ha praticamente gelato tutti i tifosi del Napoli, che speravano nel grande colpo.

Il mercato del Napoli, con l’arrivo nelle scorse ore del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, presente a Castel Volturno insieme alla squadra, è destinato a entrare nel vivo. La società è consapevole di avere un organico forte a disposizione, anche se servono degli innesti per alzare ulteriormente il tasso tecnico tattico della squadra e per coprire quelle che sono le zone di campo (e le loro alternative) da migliorare.

È il caso del terzino destro e a tal riguardo c’è in pole il nome di Davide Marco Faraoni, così come l’erede di Kim Min Jae (che quanto prima sarà ufficializzato dal Bayern Monaco, ndr), e il sostituto di Tanguy Ndombele, che ha fatto rientro al Tottenham. E non solo: perché a centrocampo potrebbe esserci la partenza di un giocatore importante come Piotr Zielinski: su di lui, sono forti le sirene dall’Arabia Saudita, che sta facendo di tutto per convincere il polacco ad accettare la nuova sfida a un solo anno dalla scadenza contrattuale con il club partenopeo.

Al suo posto, la società del presidente Aurelio De Laurentiis continua a guardarsi attorno, anche se a quanto pare sembra svanire uno dei sogni di tutta la tifoseria.

Si allontana l’obiettivo di mercato del Napoli: i dettagli

Ad allontanare uno degli obiettivi di mercato di questa sessione estiva di mercato del Napoli è il presidente del Celta Vigo, Juan Carlos Calero, che sembra chiudere le porte a un assalto per Gabri Veiga.

“Il centrocampista per noi non è in vendita. In questo momento, lui è in vacanza dopo aver giocatore con la Spagna Under 21, ma deve tornare il 25 luglio con noi”, ha chiarito il patron della società spagnola ai microfoni di Marca. “Da qui fino alla fine del mercato non so cosa succederà, ma è entusiasta di tornare”. Parole, queste ultime, che lasciano comunque uno spiraglio a un possibile inserimento di un altro club nelle prossime settimane.

Oltre al Napoli, su di lui ci sono tantissimi top club come il Liverpool e il Chelsea, due concorrenti che già complicano e non di poco la corsa al centrocampista di grande talento del Celta Vigo. In ogni caso, le parole di Calero bloccano un assalto imminente da qualsiasi club, anche se nel calciomercato nulla è mai precluso fino all’ultimo giorno.