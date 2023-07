Colpo Napoli, tifosi in festa: è fatta per il nuovo acquisto

Giornata frenetica per il calciomercato del Napoli: annuncio del nuovo direttore sportivo e fumata bianca per il primo acquisto

A pochi giorni dal ritiro in Trentino, a Dimaro, che si svolgerà dal 14 al 25 luglio, la dirigenza vuole consegnare al nuovo allenatore Rudi Garcia una squadra più al completo possibile. In modo tale da permettere ai calciatori di entrare subito nei meccanismi della nuova guida tecnica e non farsi trovare impreparati in vista della prossima stagione. Dunque, la squadra di mercato, con a capo il neo direttore sportivo Mauro Meluso, che ha preso il posto di Cristiano Giuntoli, sta cominciando a intensificare le operazioni, sia in entrata che in uscita.

Ad oggi, le uniche operazioni che realmente si sono concluse sono le scadenze dei prestiti di Bereszynski, Nodombele e Gollini. Inoltre, la cessione di Kim-Minjae al Bayern Monaco è ai dettagli, si attende solo l’ufficialità del club bavarese, il quale pagherà la clausola presente sul contratto che lo legava al Napoli fino al 2025. Quindi, con ogni probabilità, gli azzurri interverranno in queste posizione, nelle quali numericamente c’è qualche lacuna. Se per quanto riguarda il centrocampista centrale e il difensore centrale non c’è nessuna trattativa in fase avanzata, nelle ultime ore pare che il club partenopeo abbia effettuato il passo decisivo per assicurarsi il vice Meret.

Napoli, fumata bianca per il primo colpo di calciomercato: affare in chiusura

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sui suoi profili social e in diretta a Sky Sports il Napoli avrebbe chiuso per il ritorno di Pierluigi Gollini. Nonostante le diverse opzioni varate negli scorsi giorni, alla fine il club azzurro ha deciso di optare per il ritorno del classe ’95. Per quanto riguarda la formula dell’operazione, si tratta di un nuovo prestito. Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, si chiuderà con un prestito oneroso del valore di 400 mila euro e un diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Solo 4 presenze per lui, a causa dell’ingombrante presenza del titolare Alex Meret, ma nonostante il poco spazio ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Inoltre, Gollini ha dimostrato, in questi ultimi sei mesi di prestito al Napoli, di aver legato tanto anche con il gruppo squadra campione d’Italia. Dunque, la volontà di continuare insieme c’è da ambo le parti, gli azzurri vogliono assicurarsi un vice Meret di ottimo livello e Gollini vuole giocarsi le sue carte nella squadra campione d’Italia, anche da secondo portiere, magari provando ad insidiare la titolarità dello stesso Meret.