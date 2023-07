Accostato al Napoli, attaccante si infortuna e salta il ritiro

Finito in orbita Napoli più volte, l’attaccante ha riportato un infortunio piuttosto serio che lo terrà lontano dalla sua squadra per gran parte del ritiro.

La stagione di Riccardo Orsolini è iniziata nel peggior modo possibile. Salterà quasi tutto il ritiro con il Bologna in programma a Valles-Rio Pusteria, in Trentino. Secondo l’ultimo comunicato ufficiale degli emiliani, l’attaccante ha riportato una tendinopatia dell’adduttore sinistro e lavorerà all’Isokinetic seguendo un programma personalizzato.

Brutto fastidio per l’esterno della Nazionale che, oltre al lavoro con i compagni, salterà anche tutte le amichevoli programmate del Bologna.

Orsolini era stato molto vicino al Napoli

Riccardo Orsolini è un nome che piace tanto alla dirigenza partenopea. Un suo acquisto sarebbe stato preso in considerazione qualora fossero stati ceduti uno tra Lozano e Politano. Il messicano piace tanto sia in patria che in Premier, l’azzurro invece sembra interessare molto alla Lazio.

Orsolini nel mirino del Napoli (ANSA)

La stagione di Orsolini è stata molto positiva, la migliore da quando gioca in Serie A. Per l’esterno 32 presenze in campionato in cui ha lasciato il sigillo per 11 volte e regalato 4 assist ai compagni. ll classe 1997 dopo un’ottima annata è pronto a confermarsi anche per il prossimo campionato. La sua assenza in ritiro sarà un fattore estremamente negativo per Thiago Motta. Proprio con il tecnico italo-brasiliano Orsolini era riuscito a trovare la migliore condizione di forma. Il suo infortunio potrebbe quindi definitivamente allontanare il Napoli da un possibile acquisto.