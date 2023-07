Abbonamenti Napoli 2023/2024, a breve il lancio della campagna: la data

La campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2023-24 potrebbe portare presto tante novità per i tifosi azzurri.

Il Napoli si appresta a lanciare la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024, la prima da campioni d’Italia. L’idea è quella di portare tantissimi tifosi del Napoli allo stadio e accrescere il numero di spettatori ad ogni partita che giocano gli azzurri. Il prossimo 21 luglio potrebbero esserci tante novità per la nuova campagna abbonamenti.

Tante sono le novità pensante dalla dirigenza, secondo un tweet di Marco Giordano, giornalista di calciomercato.it, potrebbero esserci aumenti e rincari sia per i vecchi che per i nuovi abbonati: l’anno scorso si partiva dai 195€ delle curve inferiori fino ai 1030€ per la Tribuna Posillipo. La campagna, con grandi probabilità, potrebbe partire proprio dalla data sopracitata.

Mini abbonamenti per il Napoli

L’idea principale della dirigenza partenopea, secondo Giordano, è quella di mettere in vendita anche dei mini abbonamenti da 6 o 8 gare. Un modo per provare a convincere i tifosi ad acquistare comunque più tagliandi nello stesso momento.

Il giorno del lancio della nuova campagna, ci sarà più chiarezza, ma è sicuro che solo i possessori di Fidelity Card potranno acquistare l’abbonamento. La stagione che vedrà il Napoli difendere il titolo di Campione d’Italia è molto importante per qualsiasi tifoso partenopeo. La dirigenza sta quindi studiando un piano perfetto che permetta di recarsi allo stadio in serenità in modo da sostenere in ogni match casalingo la squadra del cuore.