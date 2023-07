Via libera Napoli: sostituto già trovato

Il Napoli può ricevere il via libera per il big, visto che il club ha già trovato il sostituto che arriverà questa estate: tutti i dettagli

Sono diversi i profili che sta valutando il Napoli sul mercato. Si cerca soprattutto un difensore centrale capace di sostituire Min-Jae Kim, destinato al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola rescissoria.

Non sarà semplice, anche se si valutano profili di alto livello come per esempio Kevin Danso, Ko Itakura e Max Kilman. A Rudi Garcia servirà anche un centrocampista, visto l’addio di Ndombele e Diego Demme che è sul piede di partenza.

Uno dei giocatori valutati è Maxime Lopez, centrocampista desideroso di lasciare il Sassuolo per confrontarsi con realtà più importanti. Il Napoli è una delle sue opzioni, ci sono già state delle aperture nelle scorse settimane. Anche perché è stato già allenato da Rudi Garcia ai tempi dell’Olympique Marsiglia.

Ma un altro dei nomi in orbita Napoli negli ultimi tempi è stato Guido Rodriguez, centrocampista del Betis che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. E che ha anche vinto il Mondiale con l’Argentina in Qatar. Il suo tempo a Siviglia sembra essere concluso e quest’estate potrebbe partire per una nuova esperienza.

Napoli, il Betis lascia partire Guido Rodriguez

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, il Betis lascerà partire Guido Rodriguez per sistemare i problemi economici del club. E ha già trovato il sostituto: si tratta di Nico Gonzalez, centrocampista del Barcellona, favorito numero uno a prendere il posto dell’argentino. Si sono già fatti avanti club della Serie A e della Premier League, e tra questi c’è anche il Napoli.

Guido rappresenterebbe un giocatore ideale per sostituire Lobotka davanti alla difesa. L’anno scorso, le poche carenze dei partenopei si sono viste quando lo slovacco non è sceso in campo per turnover. Il Napoli ha le idee chiare su come gestire la situazione, anche se deve fare i conti con una concorrenza molto grande che conta anche Milan e Barcellona.

Nella scorsa stagione, Guido Rodriguez ha collezionato 44 presenze in tutte le competizioni, segnando 2 gol in 3465′. Un titolarissimo del Betis, che ha sfruttato appieno le sue qualità davanti alla difesa di senso della posizione, qualità e intercettazione della palla. Il Napoli lo segue con attenzione, sa bene che non è semplice mettere le mani su un giocatore di questo tipo, classe ’94 seguito da tante big in giro per l’Europa che vogliono strapparlo al Betis.