Summit De Laurentiis-Garcia: svelati quanti colpi farà il Napoli

Nelle scorse ore è andato in scena il summit di mercato tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il tecnico azzurro Rudi Garcia: svelati quanti colpi faranno gli azzurri in questa sessione di mercato.

Il Napoli si appresta a entrare nel vivo sul mercato, dopo un periodo di impasse costituito più che altro da una fase di studio. L’unica certezza, al momento, è che alla formazione di Rudi Garcia serve un sostituto di Kim Min Jae e un vice Di Lorenzo, considerate le partenze del sud-coreano e di Bereszynski. Senza dimenticare, inoltre, anche il ruolo di vice Meret, anche se vanno avanti i dialoghi con l’Atalanta per capire la fattibilità dell’operazione Gollini. Piace a tal proposito anche Elia Caprile, estremo difensore del Bari per cui si studia un’operazione in sinergia con l’Empoli.

Ma l’incontro tra patron e allenatore è servito per fare ulteriore chiarezza sulle operazioni da effettuare da qui alle prossime settimane, anche perché i tifosi sono in attesa di capire come la società intenderà rinforzarsi in vista della prossima stagione.

Il numero degli acquisti

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui nel corso dell’incontro tra De Laurentiis e Garcia si è fatta chiarezza sul numero degli acquisti che saranno effettuati.

Stando a quanto riportato, l’incognita maggiore è rappresentata dal futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano tratta il suo rinnovo con il Napoli, ma è chiaro che un’offerta “più che indecente”, così come ha detto De Laurentiis nei giorni scorsi, può far sparigliare tutte le carte.

“Si può solo quantificare il numero e pure la distribuzione per reparti dei rinforzi in arrivo, per adesso”, si legge sul quotidiano. Si tratta, dunque, di “due difensori, due centrocampisti e un esterno d’attacco”.