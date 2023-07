Spalletti: “Garcia va lasciato in pace”, poi sorprende su Osimhen

L’ex tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato un’intervista in occasione del premio Sportilia, parlando del neo allenatore azzurro Rudi Garcia, di Osimhen e non solo.

Luciano Spalletti sarà sempre nel cuore dei napoletani. L’addio è una ferita ancora aperta per tutti i sostenitori azzurri, che ora sono curiosi di capire come Rudi Garcia, suo erede, gestirà il gruppo dopo che il tecnico di Certaldo ha fatto un passo indietro.

L’ex partenopeo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli in occasione del Premio Sportilia, parlando proprio del suo collega francese ma anche su Victor Osimhen. Scopriamo insieme cosa ha avuto da dire l’allenatore toscano a tal riguardo.

L’intervista a Spalletti

L’ex tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha avuto belle parole per Rudi Garcia, ma anche per il suo ex bomber Victor Osimhen, grande protagonista della vittoria dello Scudetto.

“Forse non bastano quei 200 milioni per Osimhen” , ha dichiarato il tecnico nel corso del suo intervento a proposito dell’attaccante nigeriano. Poi, su Garcia ha dichiarato: “Lasciate lavorare in pace Garcia, se vogliamo bene al Napoli. Lui ha fatto esperienza da tutte le parti”.

Riguardo il suo addio, invece, ha dichiarato: “La decisione di stare fermo dando valore alla mia famiglia mi ha portato il dispiacere di lasciare una squadra forte come il Napoli. La società ha fatto un grandissimo lavoro”.