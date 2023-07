Shock a Napoli, rogo in centro storico: “Opera completamente distrutta”

Fiamme all’alba, nel centro storico di Napoli, che hanno distrutto completamente l’opera: le immagini che stanno circolando sul web fanno indignare tutti i cittadini.

Una mattinata shock per la città di Napoli, che questa mattina si è svegliata con una delle opere più visitate degli ultimi giorni in città completamente distrutta dalle fiamme. Un vero e proprio dramma quello che si è consumato all’alba: l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, purtroppo, non ha evitato il peggio, con i napoletani che si chiedono a questo punto qual è stata la causa scatenante di un gesto così assurdo.

Gli investigatori, al momento, non escludono nessuna pista e le indagini vanno in corso per cercare di fare luce – anche attraverso l’acquisizioni di immagini delle telecamere adiacenti al luogo dell’incendio – sulla dinamica dell’accaduto. Resta, in ogni caso, l’amaro in bocca dei cittadini partenopei, che si sono visti privare di un’opera installata in pieno centro storico e che negli ultimi tempi aveva riscosso un enorme successo tra i turisti, che in queste settimane stanno accorrendo numerosi per visitare la città napoletana. Di seguito, tutti i dettagli dell’accaduto e le prime reazioni a caldo a seguito del rogo.

Fiamme a Piazza Municipio, devastata l’opera

Il tutto è successo a Piazza Municipio (in pieno centro storico, dunque ndr), dove l’incendio ha completamente distrutto la ‘Venere degli Stracci’.

Stando a quanto raccolto dall’ANSA, l’incendio sarebbe divampato tra le ore 5,13 e le 5,30, così come testimoniato dalle immagini che in queste ore stanno facendo il giro della rete. Tempestivo l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, anche se ciò non è bastato per evitare il peggio: dell’opera, infatti, restano solo pochissimi brandelli di tela di vetroresina. Per il resto, invece, a salvarsi è stata solo la struttura metallica.

Non sono note al momento le cause, su cui gli investigatori stanno indagando: appare da escludere, in ogni caso, l’autocombustione visto che la struttura non conteneva nessun apparato elettrico.

L’opera, creata dall’artista Michelangelo Pistoletto, era stata installata in piazza Municipio appena lo scorso 28 giugno, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del consigliere del primo cittadino per l’arte contemporanea e i musei, Vincenzo Trione. La Venere degli Stracci aveva riscosso grande successo tra i tantissimi visitatori che stanno affollando la città in queste settimane di vacanze estive

“Esseri inutili, infami dannati delinquenti, palla al piede di una città che cerca con tutte le forze di essere la capitale che è”, il duro attacco dello scrittore Maurizio De Giovanni sui social. “Spero con tutto il cuore che esistano telecamere di sorveglianza, che vi prendano e che vi sbattano in galera. E che nessuno abbia niente da dire”, ha poi chiosato.