Nuovo DS Napoli, offerto un contratto a un big della Serie A: il nome

Il Napoli continua la sua caccia al nuovo direttore sportivo che prenderà il posto di Cristiano Giuntoli, a sua volta andato alla Juventus. Svelato il dirigente incontrato nei giorni scorsi.

Lo ha ammesso anche lo stesso presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi: il club azzurro è alla caccia di un nuovo direttore sportivo e di recente lo stesso patron ha incontrato un “possibile nuovo ds”.

A fare il punto della situazione a riguardo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo cui De Laurentiis avrebbe rotto gli indugi per un big del nostro campionato, offrendo a lui un’offerta importante.

Proposto un accordo pluriennale: la notizia

Secondo quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola, il direttore sportivo in questione sarebbe Ricky Massara, reduce dall’esperienza nel Milan.

Stando a quanto si legge dalla medesima fonte, l’ex rossonero è stato invitato alla Filmauro proprio da Aurelio De Laurentiis, che gli ha prospettato l’ipotesi di ereditare il vuoto lasciato in società da Cristiano Giuntoli. Emergono anche i dettagli sulla proposta recapitata al dirigente: il patron azzurro avrebbe proposto un accordo pluriennale, con Massara che a sua volta si è preso del tempo per decidere. “Massara ha le caratteristiche giuste per il club azzurro – si legge – ed è uno che ama scoprire in anticipo i talenti emergenti”.