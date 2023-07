“Ho parlato con Massara”: annuncio in diretta sul Napoli, la rivelazione

In queste ore è stato accostato il nome di Ricky Massara come possibile erede di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo del Napoli. Arriva l’annuncio in diretta.

Ricky Massara può essere il nuovo direttore sportivo del Napoli? In queste ore l’ex dirigente del Milan è oggetto dei rumors di mercato, tant’è che in mattinata si è parlato di una proposta di contratto pluriennale per convincere il direttore sportivo ad accettare. Sempre secondo i rumors della giornata, Massara a sua volta ha chiesto tempo per dare una risposta al club partenopeo, che ha l’esigenza di scegliere il nuovo direttore sportivo che prenderà l’eredità di Cristiano Giuntoli.

A tal riguardo, arriva l’annuncio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del giornalista Carlo Pellegatti, vicino al mondo Milan, che si sbilancia circa il possibile passaggio dell’ex ds rossonero in azzurro.

Massara al Napoli? Sentite Pellegatti

Carlo Pellegatti ha parlato del possibile passaggio dell’ex direttore sportivo del Milan, Ricky Massara, al Napoli, club molto caldeggiato in queste ore per il suo futuro.

“Stamattina ho parlato con Massara che è a Londra”, ha rivelato il giornalista nel corso del suo intervento in diretta. “Io mi prendo la responsabilità di ciò che dico: per me non andrà al Napoli. Me l’ha anche smentita. Tutto può succedere, ma se lui diventasse il nuovo direttore sportivo azzurro sarei sorpreso”, ha precisato.