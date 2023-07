Complicazioni per l’individuazione del post Kim Min Jae, che in queste ore sarà ufficializzato dal Bayern Monaco. Dietrofront su Itakura: il motivo è da non credere.

Il Napoli è chiamato a individuare un difensore di livello per sostituire Kim Min Jae, che quanto prima sarà ufficializzato dal Bayern Monaco. Il difensore ex Fenerbahce ha già svolto le visite mediche e si attende solo il comunicato che attesta il suo passaggio in Bundesliga.

Sempre dal campionato tedesco, il Napoli ha opzionato il profilo di Ko Itakura, centrale del Borussia Monchengladbach che gli azzurri tengono nel mirino. Stando alle ultime notizie che arrivano dalla Germania, però, l’affare si starebbe complicando.

Si complica Itakura, il motivo

Affare in salita, dunque, per il Napoli, che vede allontanarsi il difensore Iko Itakura, nonostante l’ottimismo che si è diffuso nei giorni scorsi a tal riguardo.

A rivelarlo è il quotidiano tedesco BILD, secondo cui il giapponese vorrebbe restare al Borussia Monchengladbach, così come l’attaccante Plea. “Le voci sul Napoli non sono vere”, chiosa il giornale, raffreddando così la pista che porta a Itakura come possibile sostituto di Kim Min Jae.