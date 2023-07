Dal Real Madrid al Napoli, ora è pronto a tornare in Serie A

Il Napoli sonda il mercato, alla ricerca di rinforzi da regalare a Garcia. Nel mirino è finito un elemento del Real Madrid

Le priorità sono state individuate ma si agirà con calma, senza fretta. La base infatti, come testimoniato dalla conquista dello scudetto, è ottima ed il Napoli si prenderà tutto il tempo necessario per scegliere i rinforzi più adeguati allo stile di gioco di Rudi Garcia. Il quale è soprattutto alla ricerca di elementi dinamici, in grado di ricoprire più ruoli all’interno del campo di gioco.

Da qui, ad esempio, si spiega il forte pressing nei confronti di Lazar Samardzic abile sia nella posizione di mezzala che in quella del trequartista. Il tecnico francese non stravolgerà l’assetto tattico della squadra e all’inizio continuerà a proporre il 4-3-3 di origine spallettiana, salvo poi gradualmente introdurre il 4-2-3-1: in questo contesto l’ex Lipsia sarebbe molto utile, ma strapparlo all’Udinese non si preannuncia facile sia per il prezzo (25 milioni) che per la folta concorrenza formata dal Milan e dall’Inter.

A centrocampo andrà poi compensata la partenza di Tanguy Ndombele, non riscattato a causa delle molteplici prestazioni incolori: il francese è già ripartito alla volta del Tottenham, che provvederà a smistarlo altrove. Garcia gradirebbe avere Tommaso Baldanzi ma, anche in questo caso, la strada che conduce verso la fumata bianca appare quanto mai in salita. La lista della spesa, inoltre, comprende un terzino destro che accetti di buon grado di partire dalla panchina e fare il vice di Giovanni Di Lorenzo.

Napoli, ecco il colpo dal Real Madrid

Alla base rientrerà Alessandro Zanoli, messosi in grande luce durante l’esperienza vissuta in prestito alla Sampdoria (22 presenze “condite” da 2 gol ed altrettanti assist), ma gli azzurri lo faranno ripartire così da consentirgli di giocare con regolarità e maturare ulteriore esperienza. Per lui si è fatto avanti il Genoa: i contatti si intensificheranno a breve, con il Napoli che ha provveduto ad individuare il suo eventuale sostituto. Il nome è quello di Alvaro Odriozola.

L’ex Fiorentina ha vissuto una stagione da incubo al Real Madrid, ricoprendo il ruolo della comparsa: solo 6 presenze tra tutte le competizioni (3 in Liga), per un totale di 92 minuti vissuti all’interno del rettangolo di gioco. Un bottino deludente che, unito al contratto in scadenza nel 2024, lo ha spinto a prendere la decisione di andare via e provare a rilanciarsi altrove. L’Italia, in tal senso, rappresenta una meta più che gradita. Il Napoli resta alla finestra e guarda anche a Faraoni, che rappresenta ad ora il profilo più ‘prendibile’. Ma Odriozola è sullo sfondo, in attesa della decisione definitiva.